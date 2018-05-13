〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招因應

隨著國際反洗錢法規日益趨嚴，銀行業法遵成本不斷高漲，占營運成本比重越來越高。根據財政部統計，海外據點法遵成本大增，8 家公股銀去 (2017) 年在美的 20 家分行，全年獲利被吃掉兩成，觀察各國銀面臨法遵成本趨嚴的環境，多數選擇暫緩海外擴點和業務縮減方式因應，更有部分銀行選擇調高外匯手續費。

跟著國際法規遵循要求，對台灣金融業是相當大的挑戰。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示，隨著犯罪手法日新月異、海外風險控管難度提高，金融機構若要貫徹洗錢防制工作，勢必要投入相當成本，更新系統與訓練人員。

而若要貫徹洗錢防制工作，銀行估計，至少需要額外增加 15% 至 20% 的成本支出，若要維持高競爭力並吸引長期投資，成本甚至可能攀升至 30% 至 40%。

以 8 大公股行庫來看，在美國紐約、洛杉磯均設有分行的包括臺銀、土銀、兆豐銀、一銀、華南銀、合庫銀、彰化銀、臺企銀等 8 家；芝加哥、矽谷分行則有兆豐銀；在關島設有分行的有一銀；西雅圖分行則有合庫銀，總計公股銀在美分行共有 20 家。

進一步觀察美國分行業務狀況，公股銀在美國紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷、關島和西雅圖等分行，獲利來源幾乎都以國際聯貸、授信放款業務為主，其授信業務的獲利占比超過 9 成，例如兆豐銀矽谷分行授信業務占營收的 97.82%、第一銀行關島分行放款利息收入和手續費收入也占營收 97.74%。

不過，近年來在美國法遵要求標準提高下，法遵成本大增加上業務縮減影響，8 大公股行庫去 (2017) 年在美分行獲利合計約新台幣 51.57 億元，明顯較 2016 年的 64 億元減少，年衰退幅度約 2 成。

風險控管與法令遵循是金融市場永久的課題，而近年來銀行也試圖在報酬和風險控管間取得平衡，因此，在法令遵循日益趨嚴的環境下，曾遭美二度重罰衝擊最大的兆豐銀行，去年起暫停芝加哥分行的國內外轉匯款及信用狀、託收等業務，一般匯款業務也大幅減少。

而臺企銀高層也透露，小銀行禁不起罰款，應先聚焦人才培育和穩健後，再拚海外布局，意味著透過暫緩海外擴點的方式，來避免節節高升的法遵成本；第一銀行和合庫銀近期則宣布調整部分外匯業務作業的費用，其中匯入匯款的手續費，6 月起提高 DBU(指定外匯銀行)、OBU(國際金融業務分行) 的電郵費和手續費，以因應法遵成本的提高。

國際洗錢防制組織 (APG)11 月將來台進行相互評鑑，政府各權責機關和金融機構均繃緊神經、力拼過關，以避免未來海外業務遭到限制。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，對於金融業來說，為了兼顧獲利和永續經營，自然會進行風險控管，並在報酬和法遵間取得平衡點，不過嚴格且較無彈性的法規規範，確實對金融業營運上造成挑戰。

不過，可確定的是，即便成本增加和成長受限，金融業仍應正面看待法令遵循的挑戰，積極做好基底改革後，將其轉化成企業競爭力，以因應未來可能擴大的業務成長。

兆豐銀董事長張兆順近兩年就積極投入大量成本，以強化法遵和洗錢防制，他說，「法遵成本是一個帝王條款，不管賺錢還是虧本，除非銀行關門，否則法遵成本絕不能省。」