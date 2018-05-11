黃金——早已不是安全的避險天堂

美國退出伊核協議、以色列和伊朗在敘利亞和其它地區問題上對立加劇，中東火藥桶似乎再度被引燃。而地緣政治緊張的情形下，黃金似乎又順理成章地成為避險天堂。

不過，紐約梅隆銀行外匯策略師 Neil Mellor 在最新研究報告中表示，歷史表明實際上情況不是這樣的。

對沖地緣風險，黃金並不是個好選擇

金融時報援引 Mellor 的分析稱，黃金以美元定價，因而外國投資者在美元上漲時買入黃金，花費的代價會更高，就像當下的情況那樣，這就會影響貴金屬的價格上漲。

Mellor 進一步解釋道，黃金的首要作用是對沖貨幣貶值，而並非人們通常所認為的對沖各種市場波動。這一策略 2001 至 2012 年間得到了充分地證明。當時美國通膨率超過聯邦基金目標利率 0.2％，從而使美元貶值，而當黃金價格則上漲超過了六倍。

與之相反，Mellor 認為黃金不太適合作為地緣政治不確定性的對沖手段。他指出，1973 年儘管阿拉伯國家和以色列之間爆發贖罪日戰爭，且隨後出現石油禁運，但當年的黃金價格幾乎下跌了 30%。

類似的例子還有雷根 1980 年當選美國總統後的 18 個月裡，黃金的價值跌了一半。部分原因在於聯準會的強硬貨幣政策，但雷根當選也標誌着「第二次冷戰」的真正開始。即便地緣局勢趨於緊張，黃金價格同樣未能得到提振。

歷史表明，在國際局勢緊張的情況下，黃金價格往往表現不佳，因為投資者更關注通貨緊縮的風險。而當投資者關注貨幣時，黃金價格才會上漲。

華爾街大佬仍看漲黃金

儘管有歷史驗證，且在美元指數強勢反彈，上周黃金一度測試 1300 美元關口，幾乎回吐年內所有漲幅的情況下，仍有很多機構和投資界大佬看漲黃金。

《貨幣戰爭（Currency War）》作者 James Rickards 在 Daily Reckoning 刊文重申「金錢就是黃金」的正確性，並直言不配置黃金的投資者將被淘汰出局。

Rickards 認為，黃金是金錢的一種形式；此外，其他被認為是貨幣的工具除非被兌換成實物黃金，否則只是一種信貸形式。他認為，投資者在投資組合中配置 10% 的實物黃金，並稱黃金將是未來幾年內表現最佳的資產。

此外，美銀美林分析師 Paul Ciana 也表示，黃金或將再次受到市場青睞，甚至創下 5 年來的新高。

Ciana 指出，目前金價需突破 1350 美元到 1375 美元的阻力水平，這樣才能建立一個更大的反彈。其實在 4 月中旬，黃金價格一度上漲至 1369 美元，但迄今為止仍未能突破 1370 美元。

Ciana 同時表示，黃金價格的上漲，是大宗商品市場上正在發生大規模變化的一部分。 他預計大宗商品的牛市正在形成，大宗商品指數將在一兩年內上漲 20%。

美銀美林的分析報告稱，儘管美國貨幣與赤字之間的關係往往有些脆弱，但更大的財政赤字最終往往會給美元帶來壓力，而美元走弱又反過來支撐黃金。