中國石油化工(00386-HK): 一季度資本開支64億元 行銷分銷最高

中國石油化工(00386-HK)2018 年一季度業績，股東應佔淨利潤人民幣 193.06 億元，同比增長 12.3%。
勘探及開發：在勘探方面，四川盆地川東北地區、塔里木盆地順北地區勘探取得新進展；開展深層、常壓、新層系葉岩氣勘探開發攻關，威榮葉岩氣田勘探取得新發現。一季度油氣當量產量 1.11億桶，其中境內原油產量同比增長 1.3%，天然氣產量同比增長 0.6%。勘探及開發板塊經營虧損人民幣 3.18 億元，同比大幅減虧人民幣 54.46 億元。
煉油：積極調整產品結構，期內原油加工量同比增長 2.1%，成品油產量同比增長 2.6%，其中汽油同比增長 4.7%，煤油同比增長 8.6%，柴油同比降低 1.7%。煉油板塊經營收益為人民幣 190.07 億元。
行銷和分銷：成品油總經銷量4,721萬噸，其中境內成品油總經銷量4,335萬噸，同比增長3.4%。非油品業務收入為人民幣87.26億元，同比增長21.8%。行銷及分銷板塊經營收益為人民幣89.25億元。
化工：公司乙烯產量 299.5 萬噸，同比增長 1.8%；化工產品經營總量 2,045.8萬噸，同比增長 10.0%。化工板塊經營收益為人民幣 84.52 億元。
資本支出：期內資本支出人民幣 64.14 億元，其中行銷及分銷板塊資本支出較高，達人民幣 22.73 億元，主要用於加油（氣）站挖潛改造，湛江-北海、荊門-襄陽等成品油管道及油庫倉儲設施建設，以及安全環保專項工作。
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