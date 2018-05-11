中國建設銀行(00939-HK): 2018年一季度應佔利潤增長5.43%

中國建設銀行(00939-HK)於2018年一季度業績，實現淨利潤 740.76 億元，其中歸屬於本行股東的淨利潤 738.15 億元，分別較上年同期增長 5.47%和 5.43%。年化平均資產回報率 1.32%，年化平均股東權益回報率 17.05%。

於 2018 年 3 月 31 日，建行資產總額 逾22.84萬億元，較上年末增加7,243.57 億元，增長 3.27%；負債總額 逾20.99萬億元，較上年末增加6,665.68 億元，增長 3.28%。

客戶貸款和墊款總額逾13.15萬億元，較上年末增加 2,486.48 億元，增長1.93%。其中，該行境內公司類貸款 逾6.5萬億元，個人貸款 逾5.3萬億元，海外和子公司貸款 1.16萬億元。客戶存款 近16.9萬億元，較上年末增加 5,359.07 億元，增長 3.27%。其中，該行境內定期存款 7.43萬億元，活期存款近8.92萬 億元。

按照貸款五級分類劃分，不良貸款餘額為 1,963.50 億元，較上年末增加40.59 億元。不良貸款率 1.49%，與上年末持平。減值準備對不良貸款比率為189.48%。

股東權益總額 1.85萬億元，較上年末增加 577.89 億元，增長 3.22%。其中，歸屬於本行股東權益逾1.83萬億元，較上年末增加 576.17 億元，增長 3.24%。於 2018 年 3 月 31 日，集團核心一級資本充足率 13.12%，均滿足監管要求。

利息淨收入 1,226.82 億元，較上年同期增長 14.74%。淨利差為 2.22%，淨利息收益率為 2.35%，分別較上年同期上升 0.21 和 0.22 個百分點。手續費及佣金淨收入 379.31 億元，較上年同期下降 2.16%。主要對客戶採取減費讓利的措施。成本對收入比率較上年同期下降 0.12 個百分點至 21.12%。

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