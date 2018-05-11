酷派控小米侵權 要求停止生產與銷售多款手機

正在積極籌備上市的小米，還得先忙著解決法律糾紛。

據《財華社》導，酷派 (02369-HK) 已在江蘇等地提出訴訟，控告小米侵犯發明專利權利，要求停產及禁售小米 MIX2、紅米 Note5、紅米 5Plus 等手機產品。小米表示，已經針對酷派主張的幾項專利提交了無效請求。小米經營活動一切正常，各手機機型行如常熱銷。

酷派首席知識產權官張娜 11 日表示，針對小米侵權，目前已經立案 7 個案件，6 個在深圳，1 個在江蘇，接下來酷派仍然將聚焦國內，向小米維權。

張娜表示，自 2014 年起酷派已多次向小米發送警告信，內容包括指出小米生產及銷售小米系列手機，涉及侵犯酷派專利權有關事宜，提出友善協商處理，但小米並未回應。

這次酷派提出的起訴的三件專利為系統交互或 UI 類型專利，都涉及到手機的基礎通信。

張娜表示，選擇在小米籌備上市場提出是策略安排，至於是否影響小米上市計劃，他表示，上市並非酷派決定，與此案件不相關。

張娜說，這次提告未涉及賠償問題，主要是要求小米​​停止生產銷售相關手機。她期望使用酷派專利技術的企業，應給予酷派一個合理的專利費用。

酷派要求小米停止生產及銷售的機型，包括小米 MIX2、小米 6、小米 Max2、小米 Note3、小米 5X、紅米 Note5、紅米 5Plus 及紅米 Note4X。