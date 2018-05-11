【港股解碼】CPI重回“1時代”，可能只是短暫的

CPI（居民消費價格指數）作為一個反映居民家庭一般所購買的消費價格水準變動情況的宏觀經濟指標，和我們的生活密切相關。

昨日，國家統計局公佈了4月份CPI數據，CPI環比下降0.2%，同比上漲1.8%，低於市場預期的1.9%。

4月CPI環比下降0.2%

從具體數據來看，食品類承繼3月下跌趨勢，下降1.9%，影響CPI下降約0.38個百分點，繼續利好百姓生活。其中，鮮菜和鮮果價格分別下降5.5%和1.2%；豬肉、雞蛋和水產品價格分別下降6.6%、3.4%和1.2%。上述五類合計影響CPI下降約0.35%。

非食品價格則反其道而行之，帶動生活成本上漲。其中，4月因為清明節和勞動節短假期的關係，人流密集出行，造成飛機票、酒店、旅遊價格上漲，分別達9.4%、2.7%和1.0%，合計影響CPI上漲約0.04%。受國際油價創新高影響，國內成品油價格再次站上高位，汽油和柴油價格均上漲2.7%，影響CPI上漲約0.05%，這點司機朋友應該感受頗深。在最嚴樓市調控政策下，房源供給受到抑制，但龐大的剛需依然存在，由此帶動租賃市場火熱，房租上漲拉升居住價格上漲0.1%，影響CPI上漲約0.03%。此外，中藥和西藥價格上漲影響CPI上漲約0.02個百分點。

4月CPI同比上漲1.8%

從同比來看，4月CPI增速較上月回落0.3個百分點，重回“1時代”。2018年1-3月，CPI同比增速分別為1.5%、2.9%、2.1%，2月受到春節的影響，CPI漲幅明顯，隨著春節因素消退，及應季蔬菜和水果大量上市，CPI逐漸回落。

具體來看，非食品價格對CPI的漲幅貢獻最大，醫療保健類、教育服務類、居住類價格分別上漲5.2%、2.7%、2.2%，，影響CPI上漲約1.67%；食品價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.13%。其中，雞蛋、鮮菜和鮮果價格分別上漲17.7%、8.2%和4.2%，合計影響CPI上漲約0.33個百分點；禽肉、水產品和牛羊肉價格上漲影響CPI上漲約0.18個百分點；受豬肉需求疲軟影響，春節後豬肉價格一路下行直至三年來最低點，4月份價格下降16.1%，影響CPI下降約0.43個百分點。

從後市來看，CPI的走勢主要受三個方面影響。豬肉價格觸底後，後續將有一定程度反彈；中美貿易戰對進口農產品加征關稅，將帶來人們餐桌成本普漲，或助推CPI上行；美國退出伊核協議，助漲油價再創新高，作為全球最大原油進口國，國內油價上漲勢在必行，亦會帶動非食品價格攀升。

整體來看，預計後市CPI將小幅回升。

作者：董虹

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