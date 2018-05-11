台企A股上市股價平均漲幅逾9成 想赴陸掛牌 會計師建議強化3面向

針對台資企業赴 A 股上市情形，PwC China 普華永道中天會計師事務所台商服務部總監張兆隆今 (11) 日表示，台資企業在大陸上市公司共 29 家，其股價與發行時相比，平均股價漲幅逾 9 成，顯示台商在 A 股市場屬於優質企業，不過，要留意的是，去 (2017) 年下半年開始，A 股 IPO 過關率呈現「嚴審核」趨勢，建議想赴陸掛牌的台企，留意企業持續經營能力、財務真實性及規範運行等 3 面向。

根據統計，截至今年 3 月底，台資企業在大陸上市公司合計 29 家，剔除被借殼上市的 4 家，有 23 家為僅在大陸設立公司的台商，1 家在台灣上市，1 家自台灣退市後在 A 股上市。另外，近期申請 A 股上市的富士康工業互聯網、鵬鼎、榮成環保及南僑的母公司均為台灣上市公司。

整體而言，張兆隆表示，台商在 A 股的表現優良，本益比高於 A 股市場平均甚多，且和發行時相比，平均股價漲幅達到 9 成，顯示台商在 A 股市場屬於極為優質企業。

而針對台企赴陸掛牌浪潮，張兆隆指出，根據統計，去年 9 月以前，A 股 IPO 過關機率相對穩定，約在 80% 左右，但自去年 10 月新一屆發審委上任以來，就開始呈現「嚴審核」的態勢，今年第一季，整體審核量及通過率大幅下降， 1 月通過率僅 38%，通過家數為 18 家；2 月、3 月和 4 月的通過率皆為 58%，通過家數依序為 7 家、7 家和 11 家。

張兆隆表示，今年第一季被否決的企業，主要原因都是企業持續經營能力、財務真實性及規範運行，建議台灣企業要特別留意，在 IPO 審核中，企業財務的真實性合理性以及持續盈利能力。

張兆隆強調，根據過去輔導台資企業 A 股上市的經驗，大陸台商因為從接單生產的跨兩岸一條龍服務的商業模式，在準備 A 股上市時，面臨同業競爭的問題，因此到底是要分拆或打包哪些業務或公司進來上市主體，是台資企業很重要的課題。

張兆隆表示，有 A 股上市規劃的台商先做的第一步，應是在專業機構的輔導下，建立健全的 IPO 工作小組，其中，針對 A 股上市企業內部的 IPO 小組，應有董事會秘書、審計委員會及財務總監 3 個重要組織，負責統籌和協調上市準備工作。

PwC China 普華永道中天會計師事務所審計組合夥人汪超則提醒，台企需注意業務移轉後，是否仍滿足台灣繼續上市的規定，例如營業收入與營業利益不得衰退 50% 的紅線規定，以及需符合 A 股上市公司定期報告的披露時間和要求。

汪超強調，新一屆發審委對細節尤為關注，審核的維度全面且十分嚴謹，同時，預計監管層還將通過一系列的制度改革，例如完善退市制度、併購重組制度等，進一步提升資本市場的品質，而這些都是想赴 A 股 IPO 的台資企業必須留意的重點。