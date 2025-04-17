A股大公司加速赴港IPO！專家：為推國際化戰略 先A後H成「中國智造」跳板

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-17 14:10

‌



今年以來，A 股公司赴港上市熱潮湧動，光是本月已有牧原股份、寧德時代、鈞達股份等十餘家企業披露赴港 IPO 計畫，這些企業赴港股掛牌上市主要為了推進自身國際化戰略，

《深圳商報》報導，根據不完全統計，目前已有近 40 家 A 股公司遞表或正式宣布赴港 IPO，掀起新一波資本全球化佈局浪潮，其中以寧德時代 (300750-CN)50 億美元的募資規模特別引人注目。

‌



寧德時代周一 (14 日) 披露，已通過中國證監會備案及港交所聆訊，預計將刷新 2021 年快手(01024-HK) 上市以來港股最大 IPO 紀錄。這家動力電池巨頭明確表示，募資將重點投向海外產能建置及國際業務拓展，加速全球市場滲透。

自 A 股上市以來，牧原股份始終保持穩健經營態勢，在關鍵發展節點做出一系列戰略決策，持續以優異的業績回報投資者。根據大河財立方統計，牧原股份上市迄今累計實現凈利約人民幣 800 億元。

近期，牧原股份發佈的今年首季財測數字同樣亮眼，料將實現凈利人民幣 45 億元至 50 億元，延續 2024 年的強勁增長勢頭。從 2024 年報數據來看，該公司全年實現營收 1379.47 億元，年增 24.43%，歸屬於上市公司股東的凈利潤為 178.81 億元，年增 519.42%，扣非凈利潤為 187.47 億元，年增 565.61%。

從產業分佈觀察，此輪赴港上市企業涵蓋新能源、食品飲料、醫藥生物等多個策略領域。調味品龍頭海天味業、醫藥龍頭恆瑞醫藥等 A 股市值超千億的企業赫然在列，鋰電巨頭鈞達股份今年首季雖虧 1.06 億元，仍堅持推進港股上市進程。

值得關注的是，多數企業選擇「A+H」雙重上市架構，這種模式正成為資本市場新動向。

政策層面，港交所自去年 8 月起持續優化上市規則，降低特專科技公司市值門檻，建立 A 股企業快速審核通道。

此外，港股市場流動性顯著改善，今年首季日均成交額較去年同期激增 144% 至 2427 億港元，為中國企業提供更具吸引力的融資環境。北方某券商投資主管指出，雙重上市既能藉助 A 股融資優勢，又可對接國際資本，尤其適合需要海外擴張資金的高科技製造業企業。

A 股企業赴港上市普遍強調國際化佈局，寧德時代在招股書中直言，募得的資金將支撐海外工廠建設及全球供應鏈強化，藍思科技則將提升國際品牌影響力列為重要目標。

興業證券全球首席策略分析師張憶東分析指出，香港作為「一帶一路」超級聯繫人，國際金融中心的地位能幫助企業對接全球資本，特別是在「中國智造」出海背景下，雙重上市成為企業提升國際定價權的關鍵路徑。