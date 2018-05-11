台股盤後－電子三雄齊揚金塑跟漲 被動大洗三溫暖 單周大漲329點周K收紅

台股今 (11) 日在蘋果續創高帶動下，電子三雄強勢表態，台積電及鴻海站上月線，大立光也收復半年線，加上金融及塑化也見到買盤湧入，至於強勢族群被動元件則是出現劇烈震盪，國巨早盤一度衝過 900 元大關，卻立馬拉回，引發被動個股也跟著下殺，指數順利收復月季線，站上所有均線，終場上漲 98.77 點，以 10858.98 點作收，成交值 1632.42 億元，創近 2 個月單日最大量。周線上漲 329.61 點，K 線中止連 3 黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪壓低，但仍順利收復月線及季線，終場上漲 0.17 點，以 150.90 點作收，成交值 503.88 億元，為今年第 4 大量。周線上漲 3.07 點，K 線連 2 紅。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 2.9%，塑膠、其他電子也漲逾 2%，油電燃氣、造紙、光電、化學、金融、半導體、橡膠也漲逾 1%，電機機械、鋼鐵、貿易百貨、化學生醫、水泥、建材營造、航運、其他類、通信網路等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、生醫、資訊服務、電子零組件、電子通路、玻陶、食品、電腦設備、紡纖、汽車等。

蘋概股因為蘋果大漲，今天成為盤勢多方指標，其中電子三雄漲勢更是相對整齊，台積電儘管營收月減逾 20%，但是不減多方信心，鴻海也因為營收減幅優於法人預期，因此雙雙站上月線，大立光則是因為外資仍偏多，也順利收復半年線。

蘋概指標可成也受惠於三雄走揚，股價上漲逾 2%，直接跳空站上月線、半年線及年線，建準、景碩、仁寶、新普、日月光投控、正崴、美律、兆利、心日興等漲幅也超過 1%。

至於走勢最劇烈的，就非被動元件族群莫屬了，國巨早盤一度衝過 900 元大關，最高來到 905 元，坐穩股后寶座，不過卻出現賣壓湧現，最低來到 809 元，上下幅度將近 100 元，連帶也拖累華新科、智寶、立隆電、凱美、九豪、佳邦、大毅等由紅翻黑。

風電概念股則是跌深反彈，世紀鋼盤中一度亮燈跌停，華新、大同、亞力、中鋼構、中興電、大亞等漲幅也超過 1%。

塑化股則是因為國際油價可望續揚，台塑四寶包括台塑、台化、南亞及台塑化，漲幅都在 1% 以上，至於台塑集團旗下的台勝科則是因為將現金減資 50%，股價跳空漲停。

金融股則由金控雙雄國泰金及富邦金走揚帶動，包括中信金、永豐金、第一金、兆豐金、元大金、台新金等，漲幅也均超過 1%。

分析師林孟漢表示，台股本周連續 5 天上漲，從年線一路漲到月、季線，不過前幾天的強勢族群，被動元件出現爆量劇烈震盪，在爆量狀況下，不排除有主力進行調節，所幸權值股在蘋果續漲的帶動下，股價回神，整體來看，由於美股回穩，外資對於台股的態度也就沒有像之前那麼偏空，由於下周開始，季線就會開始翻揚向上，預料盤勢仍是偏多看到，但是要注意漲多族群及個股的震盪。