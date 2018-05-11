【永豐期貨】台指選擇權盤後－資金回流權值股 台股連六紅週漲329點



◆期貨走勢

台指期週五上漲 97 點至 10860 點。價差方面，台指期正價差縮至 1.02 點，電子期轉為正價差 0.22 點，金融期轉為正價差 0.86 點。現貨部分，三大法人買超 82.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5007 口至 13692 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 8048 口至 40788 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4935 口至 10485 口。

週四美股持續強勢走勢連六漲，4 月 CPI 增速不如預期淡化升息利空，美元走弱且美債殖利率走低激勵台指期早盤以上漲 56 點開出，現貨開盤跟隨亞股漲勢同步開高站上 10800 點，早盤跌深電子權值股持續扮演反彈領頭羊，如台積電、鴻海與大立光蘋概三王領軍電子股持續走強，搭配油價創下近期新高推升台塑化股價創下歷史新高，台塑四寶漲幅均超過 2% 推升指數大漲百點，加上金融股也獲買盤加持類股指數漲幅達到 1.29% 領先傳產電子，台幣盤中升值超過 1 角帶動資金持續回流權值股，但櫃買指數盤中漲點落後集中市場，加上近期最熱的被動元件族群全面暴量走低，台股依舊呈現快速輪動架構，終場加權指數上漲 98.77 點或 0.918%，收在 10858.98 點，成交量能 1638.24 億，較前一日增加 245.47 億。技術面來看，週五日 K 連六紅並跳空站上季線反壓，短期均線轉為上彎，且 KD 與 MACD 指標持續黃金交叉向上，但逼進前波套牢反壓與下降趨勢線，加上短線反彈幅度已大，指數仍可能在 4 月高點與月線間來回震盪。

◆選擇權分析

今日買賣權成交最大量都集中在 10800 點，是多空交戰的主要戰區，再從選擇權未平倉量觀察，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點，不過 10800~10700 的買權 OI 都下降，而較高履約價的買權 OI 升高，顯示隨著指數強彈使上方壓力出現鬆動上移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 升至 1.40，已連兩日升高，整體選擇權籌碼面呈現偏多架構。

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