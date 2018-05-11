【華冠投顧】劉彥良 盤中解析



美股連兩日大漲，推升台股繼續上演反彈秀，繼月線、10758 後，今日再收復半年線跟季線，直指空方缺口 10889。

目前預估量仍高達 1750 億元，如果出在反彈的前幾日，我會說這是好現象，但是已經反彈 300 多點了才出大量，代表是散戶直至今日才敢進場，反而我覺得下周台股就要小心震盪拉回。

被動元件持續軋空，指標股 2327 國巨盤中突破 900 元大關，但是也因此引來賣壓出籠。國巨賣壓湧現，自然會影響到同族群其他個股，故我們也順勢請會員把「阿信」6173 信昌電、「望夫石」8043 蜜望實全數獲利出清，前者 7 天飆 60%、後者 5 天飆 36%，這樣的獲利數字我們己經滿足，見好就收。

至於「亮晶晶」3016 嘉晶，今天持續創高，而前天新拉回新布局的「嘉晶第二」，基期相對低今天也開始補漲過高，。

【母親節禮物】今天再開一檔給大家知道，就是我們從百元出頭就分享的老朋友 4736 泰博。4 月營收年增 46%、第一季拜新產品開始出貨拉升毛利率，單季 EPS 高達 1.87 元，全年 EPS 上看 8 元，今天一舉攻上漲停。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

