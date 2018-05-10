台股盤後－國巨衝股后被動10檔漲停 鴻海甩尾拉 上漲56點再攻克月線

台股今 (10) 日被動元件族群持續狂飆，國巨午盤過後躍居台股股后，被動族群共有 10 檔漲停，鴻海則是在午盤過後漲幅擴大，尾盤還有逾 3000 張買單敲進，加上台塑四寶也因油價蠢蠢欲動而走揚，推升指數ㄒ開高震盪，終場上漲 56.86 點，以 10760.21 點作收，儘管半年線得而復失，但仍順利站上月線，成交值 1380.01 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢更為強勁，指數開高走高，盤中成功站上半年線，並進逼月線及季線，終場上漲 1.56 點，以 150.73 點作收，成交值 410.86 億元。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 3.4%，貿易百貨也漲逾 2%，油電燃氣、水泥、生醫、其他電子、電機機械、食品、電腦設備等也漲逾 1%，電子通路、化學生醫、塑膠、化學、觀光、電器電纜、半導體、橡膠、橡膠、建材營造、鋼鐵、紡纖、金融、光電等也均收紅。

至於下跌類股則有造紙、通信網路、汽車、航運、其他類、玻陶等也均收黑。

被動元件今天持續成為台股吸金指標，龍頭廠國巨早盤就站上 800 元大關，也帶動多檔被動個股亮燈漲停，包括蜜望時、信昌電、光頡、美桀、大毅、鈞寶、華容、禾伸堂、奇力新等漲停，尾盤國巨更發揮近幾天連續強攻氣勢，急拉漲停，也擠下信驊成為台股股后。

電子三雄雖然未能引領盤勢，不過仍相對抗跌，其中鴻海更是出現跌深反彈，尾盤出現逾 3000 張成交大量，推升股價朝月線挺進。台積電及大立光則是在平盤上下震盪，台積電以平盤作收，大立光跌破 4000 元大關，進行半年線攻防戰。

塑化類股則由台塑四寶領軍，在國際油價因為伊朗問題，仍相對有撐下，包括台塑、南亞、台塑及台塑化都收紅，其中台塑化更是上漲逾 2%。

PCB 族群也成為蘋概股中的強勢指標，其中蘋果供應鏈的燿華、華通漲幅均超過 1%，嘉聯益則是由黑翻紅，其他包括友銓、楠梓電、寬魚國際、競國、志超、精誠科、定穎、松上等也漲逾 1%。

特斯拉概念也見到買盤續湧，包括恒耀、康普、致茂、貿聯 - KY、毅嘉、台達電、康舒、長園科等也漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天又見到被動元件族群大力噴出，顯示強者恆強態勢未變，加上油價可能續揚，塑化族群也有買盤湧入，推升指數順利站上月線及半年線，儘管半年線最後仍得而復失，不過就目前的盤勢來看，中小型股輪漲，權值股也略見止穩，只要能夠站穩年線，指數要攻克半年線及季線難度也不會太高。