〈鉅亨看世界〉邊緣計算大商機？

這週不只谷歌 Google (GOOGL-US) 舉行了開發者大會，微軟 Microsoft (MSFT-US) 也展現了未來一年的方向。其中，受大眾矚目的則是一個略微新的名詞：邊緣計算 (edge computing)。

在亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、微軟、臉書 (FB-US) 和谷歌這樣的公司向我們證明數據在他們手中相當安全後，便希望消費者授予他們控制我們電腦、烤麵包機、和汽車等的信任。

網上搜索邊緣計算便發現這個不是一個新的名詞，而《TheVerge》進一步解釋，邊緣其實算是流行語，就像之前的「物聯網」和「雲端」一樣，是個希望將未來做定義的詞語。

邊緣簡史

在電腦被創造的初期，只有一台大電腦做運算。爾後，在 Unix 時代，人類學會了將電腦與外部做聯結，如同電腦與影印機聯結。到了個人電腦時代，電腦開始可以為一般人完成某些工作。

圖：afp

網路時代的來臨後，一般使用者可將其個人電腦與全球的電腦做聯結，無論是與大型電腦 (伺服器) 還是其他的個人電腦。

現在，到了 2018 年的電腦，雲端計算已相當普片，雖然人類還是任然擁有電腦，但大多使用電腦來訪問 Gmail、鉅亨網、Office 365 等應用。此外，諸如 Amazon Echo、Google Chromecast、和 Apple TV 等設備都採用了雲端的內容和智慧，而不是像個人電腦時代，插入光碟，讀取光碟上的資料而已。

雲端商機在「邊緣」？

令人震驚的是，全球大部分人都依賴於一些的雲端供應商的基礎設施來做管理、機器學習、和計算能力，如亞馬遜、微軟、谷歌、和 IBM 等。到目前為止，這些「公共雲」提供商中最大的為亞馬遜 (相對於蘋果、臉書、和 Dropbox 等公司的「私有雲」) ，並在 2017 年市佔達 47% 的市場份額。

然而，這些公司意識到雲端空間沒有太多的增長可能。幾乎所有可以集中的東西都已集中了。「雲端」的新商機都潛在「邊緣」。

那麼，什麼是邊緣？

邊緣這個詞意味著字面的地理分布。邊緣計算是在數據源頭處或附近進行計算，而不是依靠十幾個數據中心之一的雲端來完成所有工作。

簡單來說，邊緣計算就是當地處理訊息，使「個人電腦」擔當雲端部分責任。這並不意味著雲端會消失，這意味著雲端正在向你走來。

邊緣計算的案例

邊緣計算的一個重要推動力就是光速。如果計算機 A 需要跨過半個地球尋求計算機 B 的幫助時，這個時間的延誤就會是個重大缺點，所以如何降低延遲，就會是相當重要的事。

在您的網頁瀏覽器開始實際顯示任何內容之前，點擊鏈接之後的短暫等待時間，很大程度上是因光速而定。而多人連線遊戲也是實施了許多精心設計的技術，來減少遊戲進行時提高真實性和減少延遲。

圖：afp

語音助理如蘋果的 Siri 或亞馬遜的 Alexa，因為需要解決用戶在雲端伺服器上的請求，故數據的往返時間可能會更為明顯。

舉例而言，智慧音響必須先處理完語言認知的問題，然後再將其壓縮後的文稿發送到雲端，雲端必須解壓縮該文稿後再進行處理，這裡可能涉及到第三方程式及 API 等，最後雲端再將壓縮過的數據回傳到你的設備，來回答您的問題。

所以，最近有傳言說亞馬遜正開發自己的 AI 晶片時，這並不讓人吃驚。亞馬遜希望客戶端的本地電腦能夠貢獻更多處理，這當然很好，因為這將減少傳輸給雲端中心的資料量，能加快服務的速度。

並且這不但可以節降亞馬遜的成本，更可以給客戶一個更迅速的產品體驗，也有機會給予客戶更多隱私。

邊緣計算可以提高資安？

iPhone 的案例就很明確，近期美國有兩位員警試圖將已去世的嫌疑人 iPhone 進行解鎖，荒唐的在告別式操控死者的手指試圖解鎖。

自駕車 / 圖：afp

安全和隱私功能被廣泛接受為邊緣計算的一個優良案例。只需在設備上進行加密和存儲生物識別信息，蘋果產品就會將大量安全問題從集中式雲端卸載到海量的用戶設備上。

這也是為何微軟正在開發 Azure Sphere，一個託管的 Linux 操作系統，一個經過認證的微控制器和一項雲端服務。微軟的想法是，你的烤麵包機應該像 Xbox 一樣難以破解，並且集中更新和管理。

「常春藤」模式使邊緣計算的一個重要區塊

似乎很容易猜到，幾年後購買的大多數電子產品都會自動更新其軟體，並集中管理。看看谷歌、微軟、及 Mozilla，都將瀏覽器轉變為「常春藤」模式。

問題：您是否說得出運行的是哪個版本的 Windows？是 XP、7、還是 10？這個問題似乎很簡單。 問題二：您知道用的是哪個版本的 Chrome？這個難了。

邊緣計算將更像 Chrome，不像現今的 Windows。

再者，如您購買了一台安全攝影機，則可能會將其所鏡頭畫面傳輸到雲端。如果您購買了 10 幾台安全攝影機，則會出現寬頻壅塞的問題。但是，如果攝影機足夠「聰明」，只保存「重要」鏡頭畫面，並放棄其他鏡頭，您就可以以最低用量使用寬頻。

自動駕駛汽車似乎是邊緣計算的最終案例。由於延遲、隱私、和頻寬的限制，消費者無法將自駕車的所有傳感器資料都送到雲端並等待響應。消費者的旅行無法承受這種延遲。

總結：或許任何事物都有利弊

當您的家庭和車庫中的設備由谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果管理時，您或許不必擔心安全問題，也不必擔心更新，更不需擔心功能；您只需要使用它。

但在更糟糕的情況下，如你早上起床後問問 Alexa、Siro、Cortana 早餐是什麼，但是如果你總是不喜歡呢....？