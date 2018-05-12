美股盤後─能源股勁揚 道瓊連七天上漲 創3月以來最大單週漲幅

道瓊工業平均指數週五收高，連續第七天上漲。在能源股強勁漲勢的推升下，華爾街本週亦大幅收高。

本週，道瓊上漲 2.3%，創 3 月以來最大單週漲幅。S&P 500 與 Nasdaq 本週亦分別上漲 2.4% 與 2.7%。



道瓊工業平均指數收高 91.64 點或 0.37% 至 24831.17。

Nasdaq 指數收低 2.09 點或 0.03% 至 7402.88。

S&P 500 指數收高 4.65 點或 0.17% 至 2727.72。

費城半導體指數收低 10.26 點或 0.75% 至 1350.46。

能源股本週上漲了 3.8%，帶動了主要指數。川普總統讓美國退出伊朗核協議，油價因而走高，推升了能源股上漲。

分析師說，能源股將會帶動股市。不認為目前的油價已反應了伊朗核協議的全部衝擊。

2015 年，歐巴馬政府與伊朗簽署協定，停止對伊朗原油出口的制裁，伊朗則抑制其核武計畫。但週二，川普說美國將退出核協議，恢復對伊朗制裁。

本週初，原油每桶約報 69.80 美元，盤中上漲至近四年高點，週五收盤報 70.70 美元。

科技股本週上漲 3.5%，亦推升了大盤指數。臉書與 Alphabet 均上漲逾 5%。

股市突破了狹幅交易。S&P 500 與道瓊本週均突破 50 日移動平均線重要技術性關卡。

分析師說，股市目前尚未明朗，但近來看漲是正確的，情況可能依舊如此。S&P 500 與道瓊昨日均突破趨勢線，Nasdaq 突破 4 月高點，可望進一步走高。