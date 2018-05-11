聯廣Q1獲利年增近4成 每股賺0.6元

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (11) 日公布第 1 季財報，合併營收 5.41 億元，營收、毛利率、營益率均較去年同期成長，稅後純益達 1860 萬元，年增近 4 成，每股稅後純益 0.6 元，顯示營運動能持續向上。
聯廣第 1 季合併營收 5.41 億元，季減 10.13%，年增 5.29%，毛利率 28.18%，季增 3.06 個百分點，年增 3.14 個百分點，營益率 5%，季減 0.31 個百分點，年增 2.05 個百分點；稅後純益 1860 萬元，季減 24.57%，年增 38.76%，每股稅後純益 0.6 元。
展望第 2 季，聯廣表示，將於 6 月舉行的 Computex 台北國際電腦展為旗下光洋波斯特負責搭展，且今年為西元雙數年，許多海外展覽 2 年舉辦一次，將為光洋波斯特海外展獲利進補。
此外，聯廣指出，第 2 季起步入傳統媒體營收旺季，飲料、冰品、消費品及啤酒等客戶可望增加行銷預算，推出新廣告作品與媒體投放，帶動聯廣營運動能增溫。
聯廣也公布 4 月營收，單月營收 2.17 億元，月增 5.57%，年增 23.4%，為今年以來營收新高；前 4 個月累計營收 7.6 億元，年增 9.66%。