集盛配合儒鴻研發機能性布料占比提升 將有利獲利成長

集盛 (1455)4 月營收 12.93 億元、月減 12.3%、年增 33.7%。4 月尼龍粒的原料 CPL 報價，自 3 月的高檔回跌 1.2%，連帶尼龍粒報價走跌，加上下游客戶近期下單態度轉趨保守，尼龍粒銷量約減少 1,800 噸，導致 4 月營收較 3 月衰退。法人分析，CPL 報價 4 月開始回落，下游客戶擔心去年同期報價大幅走跌的狀況會再次發生，下單動能轉趨保守，進而影響集盛 4、5 月的銷售量。



不過，觀察下游成衣業出貨量逐漸回復正軌，對上游原料的需求也復甦，法人預期將有利加工絲產品銷售。集盛的主力加工絲客戶為儒鴻 (1476)，集盛配合儒鴻研發生產的機能性布料，今年銷量將明顯提升，銷量占比提升，預期將由 28% 提升為 31%，將有利於集盛全年獲利維持成長趨勢。