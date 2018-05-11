〈4G吃到飽流血戰〉499限時倒數5天 台灣大、遠傳延長合約到30個月搶客

這一波 499 吃到飽資費戰打的激烈異常，中華 (2412-TW) 門市是連日來塞滿搶辦人潮，台灣大 (3045-TW) 今 (11) 日宣布優惠全面升級加碼，擴大延長合約到 30 個月，同時再送家用寬頻吃到飽優惠，在限時倒數 5 天之際，加大搶客力道；遠傳 (4904-TW) 也加開 30 個月約期方案，與原 24 個月並存讓用戶選擇 。

中華電重啟 499 戰火，且擴及全民都可申辦，催出解約重辦及續約、NP 等人潮，相較之下，台灣大及遠傳 (4904-TW) 門市人潮雖較平日多，但並沒有像中華電要延長營業的情況發生，面對中華電帶來的強烈壓力，台灣大宣布加碼。

台灣大指出，499 上網吃到飽限時優惠專案，搶辦熱潮全台持續發燒中，本周末適逢母親節，因此決定再加碼，針對攜碼到台灣大與續約用戶，申辦 299/499 限時優惠全面升級，擴大 299/499 資費合約期限，由原本的 24 個月延長至 30 個月，同時再送出家用寬頻吃到飽優惠。

遠傳也表示，針對 499 方案，目前加開 30 個月的約期方案，原先榜約 24 個月的方案也存在，用戶可以依個人喜好選擇。

中華電信 499 元吃到飽逼出人潮，其實電信三雄的方案並沒有大差異，只在綁約時間上，中華電是 30 個月，但是申辦人潮就是多出許多，業界推估可能是網內互打免費的誘因相對較大，因為中華電用戶數達 1041 萬戶，較台灣大及遠傳的 700 多萬戶高出許多，網內互打的機會也相對較大。

