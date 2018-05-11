挖礦降溫 板卡股4月業績溜滑梯 撼訊跳水近8成 股價又跌停

挖礦需求降溫，二線板卡股 4 月營收溜滑梯！指標業者撼訊 (6150) 單月合併營收 2.8 億元，較上月大減 78.8%，年增率縮減到 7.54%，承啟 (2425) 為 3.44 億元，月減 22.1%，年減 21.99%，映泰 (2399) 則為 2.37 億元，較上月減少 35%，年增率為 5.1%，青雲 (5386) 以 1.7 億元，較上月減少 19%，同比也衰退 34.8%，表現均明顯轉淡。不過，4 月業績相對抗跌的主要以一線板卡股為主，其中又以微星 (2377) 在電競、挖礦平衡政策之下表現最為亮麗，以 99.44 億元維持百億歷史高檔格局，月減僅 15%，年增率高達 54.3%；技嘉 (2376) 以 50 億元，月減率超過 41%，雖年增有 26.7%，但仍是明顯偏淡。



至於 4 月跨足 AMD 板卡銷售的華擎 (3515)，在產品線由主機板延伸到顯示卡之後，加上伺服器與 IPC 等多元佈局效益，單月營收 7.85 億元，月減 19.3%，年增率 19.6%，相對抗跌；而麗臺 (2465)4 月營收突破 3 億元創高，則非挖礦因素，是上海分公司接獲專業繪圖卡專案大單。



週五 (11 日) 二線板卡股受 4 月業績衝擊，以撼訊開盤即跳空跌停最慘，映泰、承啟、青雲甚至麗臺都重挫超過 3%，華擎跌逾 2%，技嘉則有接近 2% 的跌幅，微星抗跌維持平盤。

