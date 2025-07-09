鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-09 11:14

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台灣大、遠傳除息秀，大盤壓抑雙雙貼息。(圖：shutterstock)

台灣大除息參考價為 108.5 元，早盤以 109 元開高，最高漲至 109.5 元，一度填息 2 成，不過隨後翻黑，最低跌至 106 元，跌逾 1%，轉為貼息，成交量超過 2.4 萬張。三大法人近日也連續 3 個交易日賣超，合計賣超 1.9 萬張。

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遠傳除息參考價為 84.1 元，早盤即以 84 元開低呈現貼息，盤中持續走跌，最低跌至 81 元，跌逾 3%，成交量則超過 2.1 萬張。三大法人近日也減碼遠傳，連續 2 個交易日合計賣超 1.3 萬張。

台灣大 2024 全年稅後純益 138.2 億元，每股純益 4.57 元，配發每股 4.5 元現金股利，配發率達 98.46%。遠傳則配發每股 3.56 元的現金股利，配發率達 100%，創近 6 年新高。