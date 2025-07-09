台灣大、遠傳除息秀 大盤壓抑雙雙貼息
鉅亨網記者劉玟妤 台北
電信三雄近日陸續除息，繼中華電信 (2412-TW) 打頭陣後，台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 今 (9) 日也進行除息交易，分別配發每股 4.5 元及 3.56 元現金股利，不過今天大盤走勢壓抑，雙雙貼息。
台灣大除息參考價為 108.5 元，早盤以 109 元開高，最高漲至 109.5 元，一度填息 2 成，不過隨後翻黑，最低跌至 106 元，跌逾 1%，轉為貼息，成交量超過 2.4 萬張。三大法人近日也連續 3 個交易日賣超，合計賣超 1.9 萬張。
遠傳除息參考價為 84.1 元，早盤即以 84 元開低呈現貼息，盤中持續走跌，最低跌至 81 元，跌逾 3%，成交量則超過 2.1 萬張。三大法人近日也減碼遠傳，連續 2 個交易日合計賣超 1.3 萬張。
台灣大 2024 全年稅後純益 138.2 億元，每股純益 4.57 元，配發每股 4.5 元現金股利，配發率達 98.46%。遠傳則配發每股 3.56 元的現金股利，配發率達 100%，創近 6 年新高。
若以近 10 年填息天數來看，台灣大 2016 年花 28 天便完成填息，而 2020 年則花費 966 天完成填息；遠傳去年僅花 12 天便完成填息，為近 10 年最短填息天數，最長填息天數則在 2016 年，花費 1417 天才完成填息。
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