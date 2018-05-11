轉型效益發酵 華韡前4月營收創歷年同期新高

華韡綠色科技 (5481) 受惠去年 11 月完成快樂麥田教育科技公司收購，持續朝文教事業轉型效益持續發酵，挹注旗下文教事業加盟授權金及兒童英語教材的銷售收入貢獻，帶動今年前 4 月合併營收改寫歷年同期新高，也較去年同期大增 30 倍。華韡自結 4 月合併營收達 508 萬元，較去年同期的 39 萬元大增 12 倍。累計前 4 月合併營收達 2184 萬元，亦較去年同期大幅成長 30 倍。



華韡表示，將持續積極提升兩岸兒童英語加盟規模，除有助於創造加盟授權金的穩定收入，並可隨著快樂麥田教育科技於兩岸加盟規模持續放大，同步帶動兒童英語教材銷售表現，目前亦推出兒童暑期夏令營之招生活動，以期進一步創造文教事業營收規模持續擴大。



華韡指出，看好集團營運轉型有望在未來逐步展現強勁的成長力道，仍持續聚焦兩岸文教事業轉型以發展更具效率的營運及獲利模式，日前董事會通過現金減資每股 5.28 元，有助於創造公司股東權益的提升，此外，為活化資產、提升資產使用效率，亦於 3 月份處分桃園中壢 1785 坪土地，處分利益達 2.2 億元。



展望未來，由於目前兩岸教育市場仍以英文學習的需求最大，每年市場需求皆維持快速成長，亦持續爭取其他合作夥伴的策略聯盟機會，同時也開始著手線上數位教材的研發，目標鎖定打造最領先的真人視訊互動式教學平台，並透過線上及線下教育同步整合效益發揮下，建立公司在兩岸兒童英文教育市場良好的品牌知名度與口碑。