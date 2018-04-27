華韡自結Q1每股虧損0.13元 將啟動庫藏股

華韡 (5481-TW) 在淡出銅箔基板 (CCL) 事業之後，積極布局教育事業，雖然第 1 季仍呈現虧損，每股虧 0.13 元，但該公司董事會今 (27) 日決議自下周一 (30 日) 起兩個月內，在 38 元以下股價，買回 3000 張股票用於轉讓給員工。

華韡因近期股價重挫，不僅遭 OTC 處以自 4 月 30 日到 5 月 14 日的 10 個交易預收款券，且每 5 分鐘撮合一次的分盤交易處分，且該公司應主管機關要求公布自結首季財報，營收為 1676 萬元，稅後虧損 1193 萬元，每股虧損 0.13 元。

華韡主管說，自結 3 月營收 564 萬，稅後虧損 726 萬，首季稅後虧損 1193 萬元，主要在於 3 月一次攤銷首季轉投資事業的商譽損失，造成單月虧損甚至高於營收的窘況，4 月起將採逐月認列攤銷方式進行，將不致於出現此一狀況。

華韡原名華韡電子工業，主要生產 PCB 上游的銅箔基板，新團隊 2 年前進駐後，去年 11 月 31 日董事會決議通過收購「快樂麥田教育科技」100% 股權，快樂麥田教育科技也著手辦理現金增資 1490 萬股；華韡今年首季營收 1676 萬元，年增 51.37 倍，華韡首季營收已全數納入教育事業。

華韡 3 月間以 3.94 億餘元出售桃園市中壢工業區內 1785 坪土地及建物，初估處分利益 2.2 億元，依目前股本 9.47 億元計算，可望貢獻每股純益約 2.32 元，預計第 2 季入帳。

華韡仍保留現有中壢廠區約 3200 坪分土地未售，公司內部傾向開發進行活化利用，華韡董事長郭人武指出，多面向規劃後，也發現此土地適合物流業使用，但開發計畫尚未定案。

華韡日前董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資 5 億元，減資比例 52.8%，每股擬退還 5.28 元給股東，減資後實收資本額約 4.47 億元，訂 5 月 28 日股東常會討論。