中國將堅持市場化改革方向 推動外匯市場深化發展--外管局官員

中國國家外匯管理局國際收支司司長王春英表示，外管局將堅持市場化改革方向，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，以拓寬交易範圍、豐富交易工具、擴大市場主體、推動對外開放、健全基礎設施、完善市場監管為重點，推動外匯市場深化發展。

《中國外匯》雜志官方微信公眾號刊登她的署名文章並稱，進入新時代，推動外匯市場發展的最主要因素可能不再是貿易和投資增長的量變，應積極把握人民幣匯率市場化、可兌換和國際化對外匯市場發展提出的挑戰與機遇。

文章表示，中國外匯市場發展面臨三大有利條件，包括人民幣匯率雙向波動成為常態後，主動管理匯率風險將成為市場主體的「必修課」，由此促進外匯衍生品市場持續、穩步發展。

「資本市場加快對外開放和融入全球市場，將為外匯市場發展增加新的參與主體並釋放交易需求。」文章稱，「人民幣國際化進程中，人民幣的廣泛使用將促進全球人民幣外匯交易，推動離岸與在岸市場的融合發展。」

為此王春英提出推進進一步外匯市場深化發展，可以從以下五個方面展開：

一是拓寬交易範圍，完善實需交易管理，滿足實體經濟和金融交易的套期保值需求，逐步擴大外匯市場的投資交易功能。

二是豐富交易工具，支持金融機構創新推出市場有需求、風險可管理的外匯衍生工具品種，便利金融機構為市場主體提供外匯服務。

三是擴大市場主體，繼續推動非銀行金融機構參與境內外匯市場，擴大和便利境外機構參與在岸市場。

四是健全基礎設施。繼續推動以中國外匯交易中心和上海清算所為重點的交易、清算等外匯基礎設施建設，保障外匯市場的運行效率。

五是加強市場監管，完善外匯市場監測和風險防範，推動《中國外匯市場準則》的執行和落實，培育市場主體風險中性意識和風險管理能力。

中國國家外匯管理局局長潘功勝此前表示，外匯管理部門將不斷深化改革，推動金融市場雙向開放，穩步推進資本項目可兌換，進一步提升貿易投資自由化便利化水平。

(路透上海5月10日)

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