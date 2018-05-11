盤前財經大事搶先讀2018年5月11日

今日操盤前瞻

法說會：廣達、文曄、揚智、虹冠電、瀚宇博、精成科、同欣電、精星、群聯、華碩

股東會：官田鋼、易華電、大田

美封殺中興手機 澳洲電信龍頭 Telstra 跟進

被美國制裁的中興通訊 (0763-HK)，負面衝擊一波接一波。澳洲國有企業、澳洲最大電訊公司澳洲電訊 (Telstra) 宣佈，停止銷售貼有該公司品牌的中興手機和移動寬頻設備。閱讀全文...

4 月僅 5 家金控獲利逆勢成長 富邦金奪回雙冠王

15 家金控獲利昨 (10) 日全數出爐，由於 4 月工作天數較少，僅富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等 5 家金控逆勢成長，此兩家金控也持續激戰獲利王寶座，不但是「唯二」累計 EPS 率先突破 2 元的金控，其中，富邦金奪下 4 月單月稅後純益及累計前 4 月每股稅後純益雙冠王；國泰金則奪下前 4 月累計稅後純益冠軍。閱讀全文...

〈力晶重啟上市〉首季獲利可觀 啟動銅鑼建廠擬投資 3000 億

力晶創辦人黃崇仁昨 (10) 日透露，今年第 1 季獲利非常可觀，由於特有一筆特別的業外挹注，首季獲利已接近去年整年獲利 80.8 億元，今年本業獲利將超過去年；因應接單需求，已啟動苗栗銅鑼園區新廠興建，將投資近 3000 億元新建 12 吋晶圓廠，預計 2020 年建廠，將分 4 期建設，合計月產能將達 10 萬片。閱讀全文...

〈上銀法說〉今年日本市場營收拚年增 7 成 新廠建成將躋身第二大供應商

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 昨 (10) 日召開法說會，海外佈局是法人關注焦點之一，上銀董事長卓永財表示，去年日本市場營收約 40 至 50 億日幣，今年目前接單已超過 100 億日幣，營收可望較去年成長 7 成，將成為上銀在日本首度獲利的一年，且今年將在日本神戶建新廠，建廠完成後，上銀將成為日本市場第二大供應商。閱讀全文...

〈馬國變天〉馬哈迪逆襲成功飛出黑天鵝 債市演出大暴走

92 歲的馬哈迪帶領反對黨希望聯盟成功逆襲贏得馬來西亞大選，扳倒執政超過 60 年的執政黨「國民陣線」，跌破市場眼鏡，造成今天上午馬來西亞公債暴跌，反向連動的公債殖利率暴漲。閱讀全文...