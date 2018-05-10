商務部：今年中俄雙邊貿易有望超過1000億美元

商務部發言人高峰今日在例行新聞發布會上錶示，根據中國海關的統計，今年前4個月中俄貿易額達到了312億美元，同比增長了近30%。根據我們的分析，雙邊貿易規模迅速擴大的原因，可能有以下幾個方面：一是俄羅斯的經濟持續企穩向好，市場需求回暖，帶動1-4月份中國對俄羅斯的出口同比增長了21%。二是中國自俄進口的大宗商品量價齊升。根據俄方的統計，今年前4個月，俄羅斯對華管輸原油出口量達到1240萬噸，同比增長47%，俄羅斯已連續多個月穩居中國最大的原油供應國。三是新的貿易增長點不斷湧現。隨著兩國農産品相互準入合作深入推進，今年一季度俄羅斯對華農産品出口錶現非常突出，增幅達到了35.3%。四是投資和大項目的帶動。近年來，中國對俄投資和工程承保合作快速增長，能源、核能、航空航天、基礎設施等領域的戰略性大項目穩步推進，有力地帶動了雙邊貿易的增長。
總體來看，中俄貿易持續較快增長的有利因素正在不斷地積累，預計今年全年雙邊貿易將繼續保持兩位數的增長，有望超過1000億美元。下一步，我們將與俄方繼續採取有力措施，優化貿易結構，提升貿易便利化水平，打造新的貿易增長點，努力鞏固雙邊貿易快速增長的勢頭。
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