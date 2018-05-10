〈馬國變天〉中信金不排除重啟評估併購布局

適逢馬來西亞 60 年來首度「變天」政黨輪替，由於中信金 (2891-TW) 曾經想插旗馬來西亞，今 (10) 日法說會上除了海外布局，其中對馬國的布局備受矚目，財務長邱雅玲表示，馬來西亞是該金控海外布局重要的一塊拼圖，如果有任何機會都會樂觀看待，不排除重啟評估併購布局。

中信金曾於 2016 年 4 月宣布由子公司中信銀與台灣人壽共同收購蘇格蘭皇家銀行 RBS 馬來西亞子行 100% 股權，但同年 8 月就告吹，原因是馬國不同意中信金的收購資格。

如今適逢馬來西亞政權變天，是否影響中信金布局態度？邱雅玲表示，海外布局一直是中信金的方向，新南向的目標沒變，尤其馬來西亞是該金控海外布局重要的一塊拼圖，馬來西亞還有一塊「沒有拼起來的地方」(之前未成功收購 RBS 馬來西亞子行)，中國信託是台灣海外據點最多的銀行，當然希望能補足馬來西亞這塊拼圖，對於馬來西亞未來政局，絕對會高度關注，如果有任何機會都會樂觀看待，不排除重啟評估。

邱雅玲表示，若不以新的併購去看，中信金今年會以內部自我成長為主，應還會再開設大陸虹橋分行、深圳支行。同時，申請在中國大陸廈門設立的消費金融公司在今年 4 月 27 日，已拿到大陸銀、保監會核准，籌設期在 6 個月內，因此預計今年底前可以開業。此外，洛杉磯也會再增加一個分行。