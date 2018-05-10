GTI展登場 鈊象秀新品 遊戲股走高

由台灣商業電子遊戲機產業協會 (TAMA)、數位休閒娛樂產業協會(TDEA) 及浩基有限公司 (GTI) 共同主辦的第 25 屆 GTI 台灣電子遊戲機國際產業展 (GTI 台北展) 今天登場， 一連三天展期，包括遊戲股王鈊象(3293)、尚芳、名豐等業者均有參展，激勵今天遊戲股走高。作為台灣地區目前唯一且專業的大型電子遊戲機國際盛會，GTI 台北展自 1993 年舉辦至今已有 25 年的歷史，本屆展會以 「藝新創智，精彩會聚」 為主題，總計



有 60 多家展商參展，來自韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、斯里蘭卡、中國大陸、香港、澳門及臺灣本地的 5000 多名全球專業買家前來洽商採購。



鈊象電子最賣座的體感跳舞機《舞力特區》，繼 2017 年泰國曼谷亞洲杯掀起一股舞力旋風之後，2018 年的第三屆亞洲大賽也正式開啟，並暫定於印尼雅加達舉行盛大的終極之戰。目前，亞洲各國預賽已於 4 月正式登場，各國賽事鑼鼓喧天、鋪天蓋地密集開戰中，誓言選出頂尖的優秀舞者，代表國家 10 月前往雅加達進行最終決戰，爭奪亞洲舞王的寶座。屆時，亞洲各國的頂尖舞者將再度聚首，透過舞蹈競技最高殿堂進行交流，盡情享受以舞會友的樂趣。



鈊象指出，這次一共展出 35 款大型遊戲機以及 4 款經典手遊，不論是時下風行的 VR 虛擬實境賽車體感遊戲，或是大人小孩都喜愛的親子彩票機應有盡有，搶攻海外遊樂場業者訂單。



2017 年全球電子遊戲機產業產值超過 300 億元，而台灣所出產的遊戲機在全球市場舉足輕重，目前全球有超過 70 個國家可以看到台灣製造的遊戲機。