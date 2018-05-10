【日盛投顧】盤後分析－站回月線 挑戰季線反壓



◆盤勢分析

1. 周四台股在美股續漲帶動之下，指數延續週三漲勢，順利站上月線，終場指數上漲 56.86 點，以 10760.21 點作收，成交量為 1382.88 億元。

2. 台股技術面，從 10500 點附近止穩上揚，迄週四 K 線已出現連五紅走勢，低檔五日均線與十日均線黃金交叉向上，年線再度成為中線多方支撐，雖然高檔季線尚未突破，但從季線扣抵位置來看，已經開始往今年 2 月中旬低點 10189 點扣抵，季線翻揚機會增大，多方站回季線應可預期，後續只要國際盤無重大變動，台股可望挑戰 11000 點壓力區。

3. 週四三大法人合計買超 21.52 億元，外資 + 27.27 億元、投信 + 4.42 億元、自營商 - 10.17 億元。

◆傳產留意原物料 電子則以零組件走勢最強

1. 電子類股指數相對大盤弱勢，顯示權值股表現較弱，但市場資金流向受惠於報價上揚，營運動能強勁的零組件族群，其中又以被動元件為盤面多方焦點，指標股可觀察 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅等；另外 CD-R 族群近期亦受到市場青睞，2349 錸德接獲太陽誘電長達 3 年代工訂單，五月開始出貨、2323 中環市場預期專業光碟片報價有望走高，帶動股價轉強；板卡 2376 技嘉去年獲利亮眼，配息 4 元，加上 COMPUTEX 將在 6 月 5 日登場，股價走強，PCB8039 台虹高毛利軟板產能增加，2383 台光電股價跌深加上外資調高評等激勵走強；PA 族群四月營收皆維持成長，3D 感測商機延燒，股價止穩走高；IC 設計 3527 聚積打入三星供應鏈股價漲停、MOSFET 供需轉緊，帶動 3317 尼克森、6435 大中等低檔走高。

2. 非電子類股以原物料、生技表現較佳，水泥業今年產業回溫，1102 亞泥中國首季獲利 3.08 億元人民幣，創西進以來單季新高，股價走強；油價走高帶動 6505 台塑化股價表現強勢；EG 報價回升，1710 東聯創波段新高；生技 4147 中裕愛滋病新藥在美股正式銷售；4137 麗豐 - KY 展店效應顯現，營運回溫；4190 佐登 - KY 直營店策略奏效，帶動首季獲利大增，激勵股價漲停。

