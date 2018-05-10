【華冠投顧】劉彥良-盤後分析



《業績成長股飆翻天》

美動大漲，帶動台股繼續往頸線 10758~ 季線間反彈，終場台股上漲 56 點收 10760。指數已面臨中長期的均線反壓，接下來還是出現震盪的機會很高，無論盤勢如何，這波業績成長股就是能走出自己的路。

收錄在『母親節禮物』資料當中，同時也是會員持股的「亮晶晶」3016 嘉晶、「望夫石」8043 蜜望實、「阿信」6173 信昌電今天繼續噴出，尤其是被動元件的兩檔都以漲停作收，波段報酬也來到 2 成~ 5 成不等。被動元件持續在軋空，主力和法人賺盡散戶的錢，每年都有有幾次這樣的現象，主力屢試不爽，等散戶受不了把空單認賠後這個族群才會開始轉弱。

第 25 屆台灣電子遊戲機展從今天開始在世貿一館舉行，遊戲族群開始轉強。智冠是遊戲族群當中少數符合多頭線型的個股，主力買了之後一直穩穩抱著，我們們也跟隨主力最低在 80 元出頭一起卡位。本月智冠舉辦「MLC 台港澳網咖電競聯賽」，主打遊戲為最勢門的「絕地求生：大逃殺」，也就是 "大吉大利天天吃雞" 的那個遊戲。今天智冠大漲 5% 一舉越過下降壓力線，投資朋友可留意主力是否會連續發動攻勢。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

