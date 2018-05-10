這一次伊朗核協議 歐洲不想配合美國

美國總統川普宣布退出伊朗核協議並重新對該國採取制裁後，歐盟便發聲反對美國此舉。最新消息是，歐盟還將考慮保護與伊朗有業務往來公司。

英國《金融時報》5 月 9 日報導，歐盟領導人表示，將向白宮施壓，要求在關於川普宣布退出伊朗核協議並重新對伊朗採取制裁一事中，歐盟企業能享有豁免權。

據英國《金融時報》，歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 譴責了川普退出該協議的決定，稱美國正在背棄多邊關係和友好合作關係：

離經叛道的程度讓我們震驚... 美國這是不再想與世界其他地方合作了。

在川普宣布退出伊核協議後，美國財政部就宣布自即日起美國所有企業和個人不得與伊朗發生商業往來，簽署任何新的商業合約，但承諾將給予 90 至 180 天的過渡時間讓相關公司對已有業務做善後工作。

但像能源業巨頭道達爾、殼牌和汽車製造商雷諾以及飛機製造商空中客車等歐盟企業，據稱在當地有數十億美元的協議。

為了保證伊朗核協議在美國退出後依然有效，歐盟需要說服歐盟企業冒着被美國處罰的風險繼續與伊朗合作，維持在當地的投資。上述媒體報導，法國外交官表示，歐盟將利用未來三到六個月，在美國實施全面制裁之前，為有關企業贏得豁免權。

川普台北時間周三凌晨宣布美國將退出與伊朗簽訂的國際核協議。該協議取消了對伊朗的制裁，而作為交換，伊朗的核計劃受到限制。該協議是在 2015 年伊朗與美國、中國、俄羅斯、英國、法國、德國共同達成的。

隨後，歐洲領導人紛紛表態對美國此舉頗為不滿，歐盟和伊朗政府均承諾將繼續恪守核協議承諾。

法國財長 Bruno Le Maire 說：

美國在國際範圍內的制裁的程度，都快讓美國變成這個世界的經濟警察了，這不可接受。

伊朗最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 表示，伊朗是否繼續遵守伊核協議將取決於法國、德國和英國是否給予「足夠保證」；否則，繼續維持伊核協議已「不合邏輯」。