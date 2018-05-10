原聯準會「二號人物」：美元上漲 新興市場要即刻採取行動

對於美元上漲對新興市場貨幣的影響，原聯準會副主席 Fischer 坦言，「這件事發生得比我預想的還要更快一些…… 一些國家快要陷入困境，不得不採取強力政策。」

今年以來，美元 / 阿根廷比索已經上漲了近 22%，美元 / 土耳其里拉升值 13%，美元 / 印度盧比上漲 5%。

美元上漲令新興市場貨幣走軟，融資成本上升，加上利率上漲的雙重打擊，新興市場經濟體面臨壓力。

「我們談到的國家數量有限。」Fischer 補充稱，只要這些承壓的政府採取行動，國際貨幣基金組織發揮支持作用，情況就能穩定下來。

國際金融協會（IIF）日前的研究顯示，在美元走高、利率上升、貿易糾紛的環境下，中國、烏克蘭、阿根廷、南非和土耳其面臨的風險最高。

上述五國在融資需求、貨幣儲備、資產估值、貿易韌性方面，是所有發展中國家中最脆弱的。

俄羅斯、捷克、哥倫比亞、巴西和菲律賓的資產較少受到上述風險的影響。

阿根廷總統周二稱，向 IMF 徵詢了貸款事宜。IMF 總裁拉加德 5 月 8 日提到，已經與阿根廷啟動了關於如何健全經濟的討論，短期內會推進相關舉措。

美國經濟方面，原聯準會副主席 Fischer 周三稱，通膨依然和自己離開聯準會時一樣低迷。

「當我離開時，也就是僅僅 6 到 7 個月之前，所有的擔憂都在於我們沒有看到任何通膨，」Fischer 周三在參加拉斯維加斯一項峰會時接受 CNBC 採訪，稱「我不認為我們現在看到了比那時多得多的通膨」。

Fischer 認為，在升息方面，聯準會應該「再等一會」，來觀察事態的進一步發展。Fischer 在去年 10 月卸任聯準會副主席。當月美國核心 PCE 的增速在 1.60%，失業率跌至 4.1%。

Fischer 還警示，「不看通膨也不擔心通膨的央行，會翻下更多的錯誤」。

原聯準會副主席還提到，聯準會在下一次經濟下行時有一定的緩衝空間，但這一空間可能不像以往那樣多。

「我的建議是要做好會經歷危機的準備，」 Fischer 在討論中稱，「幾乎每一個央行官員都會在某個時間經歷危機，柏南奇遇到了，而葉倫通過出色的管理和一些好運氣避免了危機。」