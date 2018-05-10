美加州規定新房必裝太陽能發電 但亞洲廠商短期似乎無法受益？

美國加州週三 (9 日) 新規章顯示，於 2020 年開始，該州新建房屋都需要裝設太陽能發電功能，希望帶來更高效​​的家庭、減少碳排放量、並隨著時間節省民眾的電費開支。

然而，加州似乎已出現白天時太陽能產電過多之問題。

《彭博社》報導，目前加州在日正當中，已需要關閉部分太陽能發電廠，並且還有餘裕將過剩的綠色能源運送到其他州。這種現象即是美國國家電網運營商一直稱為鴨子曲線之情況，即夜晚電量的需求較高，但太陽能的發電高峰是白天時段。

鴨子曲線 / 圖：彭博

加州希望在 2030 年將一半的電能產量劃為可再生能源，這恐怕將使得該州的電網運營商陷入困境。能源分析師 Ethan Zindler 即表示，加州政府將加深鴨子曲線的幅度，導致供電與需求的差距嚴重分化。

加州太陽能與儲存協會執行董事 Bernadette Del Chiaro 提道，「白天的太陽能供應過剩」確實是一個臨時性問題，期待通過增設儲電設備和需求響應計畫來解決。

額外的太陽能家庭產量將為加州帶來多達 260 兆瓦的年度太陽能發電量，這相當於一座大型太陽能發電場的規模。

而加州政府開出的太陽能新需求，能夠為亞洲太陽能廠帶來利多嗎？答案恐怕是沒這麼樂觀。

美國總統川普已在今年年初宣佈，將開始徵收 4 年的太陽能產品關稅，試圖減少多達 80% 的太陽能進口商品，故市場人士分析，雖然加州端出了新的太陽能面板需求，亞洲太陽能廠商恐怕是看的到、吃不到。

如下圖所示，事實上美國太陽能 PV 模組進口量在去年年底見頂之後，進口量即在川普政府的政策壓力之下，出現了顯著滑落，其中尤其來自亞洲地區的 PV 模組進口規模，下降的幅度最大。