SkyPower和烏茲別克斯坦政府宣佈簽署1000兆瓦太陽能購買協議

全球可持續發展和公用事業規模太陽能生產領導者 SkyPower 宣佈，該公司預計將會在烏茲別克斯坦進行 13 億美元的外國直接投資，以便在該國創造 1000 兆瓦的太陽能發電容量。該項目將會帶來烏茲別克斯坦史上最大的外國直接投資。烏茲別克斯坦和 SkyPower 還簽署了該國歷史上首份電力購買協議 (PPA)，烏茲別克斯坦政府將會由此從一家國際私營公司那裡購買電力。烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev) 已經簽署了法令，表明烏茲別克斯坦政府全力支持該項目，並提供主權擔保。SkyPower 將會成為烏茲別克斯坦史上首家獨立電力生產商，並與該國國有公用事業公司 Uzbekenergo 緊密合作。這個項目還將成為烏茲別克斯坦和真正北美公司之間的首項公私合作。加拿大政府國際貿易部長 François-Philippe Champagne 表示：「發展加拿大清潔科技和可再生能源部門，並鼓勵輸出能夠造福世界和在當地開發的理念與解決方案，乃是我們政府開展的一項優先工作。我很高興能夠看到像 SkyPower Global 這樣的行業領導者能夠幫助我們邁向這一目標。此次與 UzbekEnergo 和烏茲別克斯坦政府達成歷史性合作，將會推動烏茲別克斯坦的發展，並幫助確立加拿大專長在這一快速發展的領域中站穩腳跟。我讚賞 SkyPower 團隊勇於幹一番大事業！」



SkyPower 行政總裁 Kerry Adler 則表示：「如今世界上還有超過 10 億人沒有獲得能源服務，而我們的使命是將太陽能帶給最迫切需要它們的人群。這是一項歷史性合作，對烏茲別克斯坦政府和 SkyPower 都有好處，我們很高興能夠建造烏茲別克斯坦的首座太陽能電站。米爾濟約耶夫總統關於烏茲別克斯坦的前瞻性願景，多位副總理的承諾和國家大項目管理局 (National Project Management Office) 的領導與 Uzbekenergo 領導層相呼應，共同真正幫助推動這個項目向前發展。在米爾濟約耶夫總統關於發展和拓展願景的指引下，烏茲別克斯坦這個國家擁有很大的發展機會。」



烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫一直以努力推動國家經濟發展的積極態度獲得稱讚，而 SkyPower 項目將會成為烏茲別克斯坦的首個太陽能發電項目。這個項目預計將會為烏茲別克斯坦的國內生產總值貢獻 29 億美元的產值，並創造數以千計的工作職位。這最終將會為烏茲別克斯坦帶來約 10% 的總體可再生能源發電容量，幫助該國達成其 2030 巴黎氣候變化大會承諾，同時為烏茲別克斯坦人帶來電力。

