全球最大避險基金橋水 大砍80%歐股空單、減美股淨多單

《彭博》報導，由著名投資人 Ray Dalio 帶領的對沖基金 Bridgewater 今年即使在 4 月份虧損，年度表現還是優於同行。

據了解，Bridgewater 今年前 4 個月的業績在上個月虧損 1% 後，其 Pure Alpha 基金還是上漲了約 4%。據 Eurekahedge 的數據顯示，2018 年前 4 個月的對沖基金平均報酬率為 0.3%。

另外，根據彭博的數據顯示，Bridgewater 對歐洲股票的空頭單現在已經自 2 月份以來下降了 80% 的量，達到大約 40 億美元金額水位。儘管這一數字還不足以衡量這家管理 1600 億美元的基金目前的定位為何，但 Bridgewater 今年曾對歐洲企業投入了約 220 億美元的空頭單，引發投資人的關注。

最近 11 次的資產披露顯示，Bridgewater 正在減少其歐洲企業的看跌投注。其中 3 家減少看跌的企業為 Intesa Sanpaolo、UniCredit、和 Telefonica。這些股票今年的股價都在上漲。

Euro Stoxx 50 指數今年以美元計算，上漲約 2%，其中包括再投資股利，意味著短期投注並不是有利可圖的交易。

Euro Stoxx 50 指數 / 圖：谷歌

消息人士稱，該基金在 4 月份交易已開發市場的貨幣和利率賺錢，虧損項目為股票和新興市場貨幣投資，而目前基金的策略也將美國股票淨多單從今年初的 120% 資產金額降至 10% 左右。