【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

周三道瓊工業指數上揚，隨二能源、金融和科技類股的上漲，指數動能進一步擴大到各族群。美國退出伊朗核協議，同時恢復對產油國的制裁，這項決議提振能源類股的士氣，股價得以續強表現。

四月份生產者物價指數上揚 0.1%，低於市場專家的預期。而 4 月的核心通膨上漲 0.1%，不過，3 月份美國批發庫存增加 0.3%，反應的是消費動能在年節之後回落。

目前那斯達克科技類股，已經呈現頭均線翻揚的格局，後續季線扣抵向上，指數若能帶量向上，則美股不排除挑戰前波高點。指數現階段呈現輪漲格局，周末之前，道瓊工業指數仍有機會表現。

道瓊工業指數 上漲 182.33 點、＋0.74%，收 24 542 點

納斯達克指數 上漲 73.01 點、＋0.99%，收 7 339 點

S&P 500 指數 上漲 25.87 點、＋0.96%，收 2 697 點

#台股盤前重點

今天台股遇到月線反壓，雖然美股微幅上揚，但仍需留意震盪，若指數開高、預期量能未達 1 600 億，就必須小心開高走低，早盤創高的個股、乖離過大的股票，不妨先行獲利、區間操作。另外，大盤目前各季線、半年線下彎，操作可選擇季線上揚的個股，股價在月線附近的，後續都有機會表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

