

◆盤勢分析

1. 週四美國科技股領漲，美股四大指數漲幅度介於 0.75~1.42%。其中，美光上漲 5.02%、AMD 上漲 2.93%、Nvidia 上漲 2.15%、蘋果上漲 0.7%(再創收盤新高價)、台積電 ADR 上漲 0.43%；高通盤後宣布 100 億美元的股票回購計畫，盤後上漲 2.5%。此外，國價油價受伊朗事件影響，WTI 與布蘭特原油漲幅超高 3%。

2. 週三因美國退出伊朗核協議，晨間亞洲股市普遍表現不佳。台股早盤以平盤附近開出，盤中在 2330 台積電、2353 宏碁等重量權值股帶動，盤中指數最高上攻至 10748 點，但因後續追價力道薄弱，月線得而復失。最終指數上漲 11.97 點，收在 10,703.35 點，漲幅 0.11%，成交量擴增至 1,335.08 億元；OTC 指數上揚 0.17%，收在 149.17 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近五日台股持續 10,500~10,750 區間震盪，目前短底逐漸成形。

(2) 量能：週三量縮價平，後續上漲仍需帶量為宜。

(3) 技術指標：KD 指標底部黃金交叉且開口擴大，MACD 底部翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 2.95 億元；外資 + 6.37 億元、投信 + 1.56 億元、自營 - 4.97 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：族群營收表現普遍亮眼，2327 國巨、2492 華新科再創波段新高，2478 大毅、3026 禾伸堂、6173 信昌電急拉至漲停板。

(2) 顯卡 (虛擬貨幣)：無畏週二比特幣重挫 3.16%，指標股 6150 撼訊早盤快速攻高，帶動 2465 麗臺、2425 承啟走強；主機板 2376 技嘉 4 月營收月增 45.76%，市場追價力道足，與同業 2377 微星，股價同步回到波段高檔水準。

(3)PCB：6153 嘉聯益 3 月每股小虧 0.02 元，但外資、投信買盤積極，股價再創波段新高；5469 瀚宇博 1Q18 EPS0.31 元，第二季展望轉佳，股價緩步走高。

5. 非電子類股

(1) 鞋類：世界盃足球賽即將開踢，加上近國際運動類股表現佳，9910 豐泰、9904 寶成股價逐漸轉強；運動衣材廠 1476 儒鴻受到多家外資調高目標價，週三股價上漲 2.78%。

(2) 風電：累計波段跌幅已經的風電族群，3708 上緯投控、2013 中鋼構公布 4 月營收皆超年增 45.09% 的水準，週三股價帶頭反攻，帶動 2208 台船、9958 世紀鋼股價轉強。

6. 重點訊息：

(1) 晶圓代工廠聯電（2303）及世界先進（5347）受 4 月工作天數減少影響，營收表現較 3 月小回檔，聯電 4 月合併營收微降至 124.12 億，世界先進 4 月合併營收下滑至 21.29 億，但相較去年同期均維持成長。台積電（2330）今日將公告 4 月合併營收，由於蘋果 iPhone 供應鏈晶片庫存持續調整，加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）成長動能趨緩，台積電第二季展望保守，預期合併營收介於 2,277.6 億～2,306.8 億元之間，預期 4 月營收將較 3 月明顯下滑。

(2) 大陸限排令再起，河北、山東、河南、山西等四地發布文件推進鐵腕治理汙染，初步祭出限產或停產方式，由於 PCB 向來被視為高汙染行業，當地業者人人自危，且日本 IC 載板大廠揖斐電（Ibiden）也於北京設廠，後續發展受關注，國內相關個股臻鼎 - KY、建鼎、欣興。

