【大慶證券】投顧盤前－台股上攻力道不足  聚焦跌深反彈股



◆盤勢分析

原油價格受到美國將退出伊朗核協議影響而上揚，推升能源股走強，支撐美股四大指數昨日均開高走高，重回季線之上，短線展開反彈跡象。然而，昨日美國十年期公債殖利率再度突破 3% 關卡，美元指數也維持在高檔水準，顯示市場已開始反應 FED 將於六月升息，在中美貿易戰、FED 升息、中東地緣政治等因素交錯影響之下，研判美股仍將維持區間震盪走勢不變。

在美股四大指數陷入震盪的走勢下，亞股昨日也呈現漲跌互見的情形，當中僅台、港股維持在盤上遊走，而原先漲勢較大的陸股反而呈現拉回的走勢，造成亞股表現不同調的因素恐在美元指數。由於亞幣早盤同步走貶，當中又以台幣、日圓、韓圜的貶勢較為明顯，讓市場聯想是否外資持續從亞股撤出，進而影響市場的進場意願，此外，美國退出與伊朗的核協議，是否再度引發中東地緣政治的不安，也是昨日亞股震盪的主因，由於短線亞幣的貶值，加上美債、油價、中美貿易戰等變數持續，研判亞股將維持目前震盪整理的格局不變。

台股昨日開高走高，延續反彈的氣勢，不過因最高點 10721 點來到下彎的月線位置，導致短線套牢賣壓出籠，加上昨日量能雖較前一日放大到 1332 億元，但仍無法消化賣壓，讓指數尾盤漲幅收斂，此外，昨日台幣重貶超過 1.5 角，已經逼近 30 兌一美元位置，市場擔憂外資賣壓可能再度加大，也是指數留下上影線的因素。從技術面來看，在月、季線仍處下彎的格局，加上追價意願低落及外資偏空趨勢下，台股短線恐維持在 10600-10750 的小箱型間震盪，未來需見到 1500 億元大量才有望向上突破。雖然指數空間不大，不過短線盤面仍相當熱鬧，被動元件震盪一日過後再度由華新科、國巨領漲，短線仍是多頭最強焦點，在未見爆量走弱狀況下，仍有機會再創高，而跌深反彈族群包括 PCB、工具機、汽車零組件等也維持輪動，先前漲多拉回的生技，在傳出韓國交易所也可能前來挖角下，有望由中裕領軍反攻，整體來看，雖然指數空間不大，不過在類股輪動健康下，研判上述中小型股仍是短線操作的主軸。

