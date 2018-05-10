台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月10日

強勢美元再起，美元指數衝破 93，讓主要亞幣應聲倒地，加上外資買匯匯出，進口商與壽險業也跟進買美元，新台幣昨（9）日因而爆量下跌，盤中最多重挫 1.59 角，終場則下跌 1.45 角，以 29.928 元的今年新低作收，距離 30 元大關僅剩一步之遙。
美國封殺中興通訊的效應持續蔓延，中興昨（9）日晚間公告，受美國禁售令影響，該公司主要經營活動已無法進行。市場憂心，恐衝擊聯發科、南亞科、聯亞等中興供應鏈出貨與應收帳款入帳狀況。
美國總統川普 8 日宣布退出六強與伊朗簽訂的核子協定，並將恢復對伊朗的經濟制裁，包括阻止伊朗取得美元，並設法阻止伊朗石油在國際市場流通；但美國給各國企業 90-180 天的「出場」期。他國若要求豁免減購伊朗石油，須在本周末前提出申請。
聯合報
深澳環評闖關成功
中日關係 推回正軌
油價飆 新興市場貨幣軟
經濟日報
外資匯出 台幣重貶
電子業匯損回沖 Q2 甩陰霾
中興營運停擺 衝擊供應鏈
蘋果日報
499 吃到飽大戰 老客戶：不離不棄被當北七
跟著鴻海 FII 去中國 永和豆漿擬在 A 股掛牌
新光金董監酬勞 暴增 10 倍
中國時報
美退出伊朗核協議 油價 3 年半新高
減空汙 中油綠能加油站啟航
陸向日提台灣議題達 10 協議
工商時報
美元強升台幣直逼３字頭
救救阿根廷 IMF 金援 300 億美元
外資終結連 12 賣 台股拚季線
自由時報
油價預估觸及 30 元 最快下週啟動緩漲
明年台水每度最高可能漲破 20 元
Q2 被動元件旺季 MLCC 報價將續漲