台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月10日

強勢美元再起，美元指數衝破 93，讓主要亞幣應聲倒地，加上外資買匯匯出，進口商與壽險業也跟進買美元，新台幣昨（9）日因而爆量下跌，盤中最多重挫 1.59 角，終場則下跌 1.45 角，以 29.928 元的今年新低作收，距離 30 元大關僅剩一步之遙。

美國封殺中興通訊的效應持續蔓延，中興昨（9）日晚間公告，受美國禁售令影響，該公司主要經營活動已無法進行。市場憂心，恐衝擊聯發科、南亞科、聯亞等中興供應鏈出貨與應收帳款入帳狀況。

美國總統川普 8 日宣布退出六強與伊朗簽訂的核子協定，並將恢復對伊朗的經濟制裁，包括阻止伊朗取得美元，並設法阻止伊朗石油在國際市場流通；但美國給各國企業 90-180 天的「出場」期。他國若要求豁免減購伊朗石油，須在本周末前提出申請。



聯合報

深澳環評闖關成功

中日關係 推回正軌

油價飆 新興市場貨幣軟

經濟日報

外資匯出 台幣重貶

電子業匯損回沖 Q2 甩陰霾

中興營運停擺 衝擊供應鏈

蘋果日報

499 吃到飽大戰 老客戶：不離不棄被當北七

跟著鴻海 FII 去中國 永和豆漿擬在 A 股掛牌

新光金董監酬勞 暴增 10 倍

中國時報

美退出伊朗核協議 油價 3 年半新高

減空汙 中油綠能加油站啟航

陸向日提台灣議題達 10 協議

工商時報

美元強升台幣直逼３字頭

救救阿根廷 IMF 金援 300 億美元

外資終結連 12 賣 台股拚季線

自由時報

油價預估觸及 30 元 最快下週啟動緩漲

明年台水每度最高可能漲破 20 元

Q2 被動元件旺季 MLCC 報價將續漲

