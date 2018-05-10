台股盤前─上檔層層蓋頭反壓沉重 短線進入弱勢震盪格局

台股昨 (9) 日月線得而復失，外資雖然中止近期連 12 天賣超，但心態仍未偏多，元大店頭基金經理人謝宓頤認為，上檔層層蓋頭反壓沉重，短線反彈即逢壓，台股進入弱勢震盪格局；美股周三收高，台股今 (10) 日觀察權值股及強勢族群能否帶領大盤攻月季線反壓。

台股昨日早盤衝過 10700 點及月線，終場小漲 11.97 點，以 10703.35 點作收，成交值 1332.63 億元，三大法人合計買超 2.95 億元，其中外資及陸資買超 6.36 億元，外資自營商賣超 0.61 億元，投信買超 1.55 億元，自營商自行買超 3.33 億元，自營商避險賣超 8.3 億元；外資續加碼多單 4490 口，淨部位多單回到 3 萬口以上，來到 33858 口。

謝宓頤指出，觀察外資買賣超情況，由於美中貿易戰及台積電法說會展望保守，外資現貨賣超不斷，短期電子類股第 1 季財報遭遇匯損，較缺乏攻堅動能，從技術面來看，台股半年線以下均線都呈現下彎走勢，上檔層層蓋頭反壓沉重，短線反彈即逢壓。

謝宓頤表示，觀察市場資金轉戰至獲利穩健、高殖利率的傳產族群與受惠通膨升溫及升息相關個股；近期市場聚焦中國與美方雙邊是否對貿易協議達成正面的結果，可留意第 1 季財報與 4 月營收績優個股，及今年營運展望較佳之個股，電子股中半導體矽晶圓、及被動元件等漲價概念族群，與生技類股中營運穩健向上個股。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，後續影響台股的重點觀察，首先是中美貿易談判後續，美國貿易代表署針對中國的「301」制裁清單，將在 15 日舉辦公聽會，最終清單及是否實施估計於 6 月初確認。

朱文燕指出，美元與新興市場貨幣匯率走勢，將會牽動外資流向，預期 5 月加權指數將是區間震盪，反覆測底，依業績汰弱留強是主要操作策略。

朱文燕表示，近期資金圍繞在被動元件及矽晶圓，主要是產業前景明朗、雜音較少且受中美貿易戰影響較小，這兩大族群後勢仍持續看好，另外，上市櫃公司陸續公布首季財報，業績數據亮麗的個股也相對有強勁表現，從產業及總經情勢綜合研判，下半年持續看好電子股優於傳產股。

美股周三收高，道瓊工業平均指數收高 182.33 點或 0.75% 至 24542.54 點；Nasdaq 指數收高 73.00 點或 1.00% 至 7339.91 點；S&P 500 指數收高 25.87 點或 0.97% 至 2697.79 點；費城半導體指數收高 18.66 點或 1.42% 至 1336.68 點；有助穩定台股今日的表現。

法人認為，外資昨日雖然買超，但是權值股仍是賣超居多，包括股王大立光 (3008-TW)、權王台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 仍是觀察指標，正崴集團旗下勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW) 和崴強 (6298-TW) 將合意共組新控股公司，可留意今日股價表現，另外，第 1 季財報及 4 月營收公布進入尾聲，表現續優股也值得留意。