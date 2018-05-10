盤前財經大事搶先讀2018年5月10日

今日操盤前瞻

財政部公布 4 月稅收

中國 4 月消費者物價指數

美國 4 月 CPI

英國央行利率決策、通膨報告

法說會：上銀、光群雷、捷迅、力旺、和碩、致新、南茂、信義、建準、全新、台灣大、致伸、豐祥 - KY

股東會：理隆、新揚科、新天地

增資股上市：五福



〈4G 吃到飽流血戰〉高資費、老客戶爆解約潮 電信業搬石頭砸腳

中華電 (2412-TW) 打著母親節優惠，祭出 7 天限時 499 吃到飽方案，昨 (9) 日引爆解約潮，高資費客戶即使賠違約金也甘願，當然也有不少老客戶高高興興的續約檢便宜，各門市都湧現申辦人潮，客服電話跟官網更是塞爆；這一波低價資費流血戰，似有停不下的隱憂，電信業者恐搬石頭砸自己腳，最後恐怕流失原本高資費客層。閱讀全文...

〈正崴集團三合一〉崴強、勁永、光燿科將共組控股公司 將重新掛牌上市

正崴集團旗下勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW) 和崴強 (6298-TW) 昨 (9) 日分別召開董事會，決議通過三方簽署共同轉換股份協議書，將合意共組新控股公司，待主管機關審查後，預計 10 月 1 日為股份轉換基準日，並重新在證交所掛牌上市。新設控股公司設定完成後，將同時持有勁永、崴強和光燿科 100% 股權。閱讀全文...

〈美退伊核協〉伊朗最高領袖斥川普「該死」 國際油價攀上 77 美元

美國總統川普宣布，美國將退出伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁；對此，伊朗最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 怒斥，「你 (川普) 不應做這件該死的事！」台北時間週三 (9 日) 晚間 8 點 01 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.89%，至每桶 77.01 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.87%，至每桶 71.04 美元。閱讀全文...

〈谷歌開發者大會〉第三代 AI 晶片 TPU 3.0 性能強大 8 倍 可完全取代 Nvidia 現有 GPU

谷歌 (Google) (GOOG-US) 週二 (8 日) 在 I/O 開發大會上宣布了第三代 AI 晶片 Tensor Processing Units (TPUs)。谷歌的 TPU 3.0 利用 AI 協助谷歌改善 app，它可以辨識文字並將之轉化為錄音，也可以辨識照片和影片中的物件，從書面文字中察覺其所傳達的情緒。閱讀全文...



白宮 AI 科技會邀 38 家科技大咖 聚焦對抗中國競爭

美國白宮計畫周四邀集亞馬遜（ANZM-US）、臉書（FB-US），谷歌（GOOG-US）、英特爾（INTC-US）等 38 家美國科技大廠高層開會，加強推展機器人、人工智慧（AI）創新研發及更廣泛的應用發展。閱讀全文...



