傳中興週二起暫停在中國銷售智能手機

中興通訊 (0763-HK) 董事會同意 2017 年度股東大會延期召開，預計將於今年 6 月 30 日之前召開。

中興通訊原計劃在星期五 (5 月 11 日) 召開股東大會。美國商務部 4 月發出禁令，禁止企業未來 7 年向中興通訊出售零件，中興通訊表示，此舉切斷了該公司的關鍵部件來源，並且危及公司的生存。

財華社引述日經新聞報導，受到美國的交易禁令影響，中興通訊在深圳的直銷店星期二 (8 日) 已暫停出售手機，網上銷售亦已經暫停。

此外，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的天貓亦由昨日起停止出售中興手機。

有中興通訊的員工表示，工廠已經停止運作，員工未能製造產品。

中興於 4 月 17 日在美國宣布禁令後翌日停牌至今。

另據華爾街見聞報導，聯發科 (2454-TW) 已獲得台灣經濟部放行，恢復向中興出貨。

美方禁令沒有直接涵蓋台灣廠商，但經濟部國際貿易局仍將中興通訊及子公司中興康訊列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，要求台灣廠商向 2 家公司出口貨品前，都須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。

《華爾街日報》報導，聯發科發言人昨 (8) 日表示，已於 4 日獲准恢復向中興出貨。經濟部官員證實向聯發科發放許可證，並提到還有數家台灣廠商仍在等候許可，但這名官員不願透露廠商名稱。

聯發科向中興出口的產品主要集中在晶片、Wi-Fi 模塊等相關產品。聯發科獲准繼續向中興出貨，恢復中興供應鏈中的重要一環。