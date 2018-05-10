中興：主要經營已無法進行 公司現金仍充足

因為受美國禁令影響仍在停牌的中興通訊 (0763-HK)，昨 (9) 日傳出公司一筆 4.5 億美元 (約港幣 35.1 億元) 的貸款或出現違約；此外還傳出公司官網和天貓商城的手機商品目前均已下架，可能已經沒有手機賣，公司準備出售手機業務。

中興通訊昨晚發公告指公司主要經營活動已無法進行，但強調目前仍現金充足。對於擬出售手機業務的傳言，公司有關人士指媒體報導不實。

彭博通訊昨天引述知情人士稱，中興通訊一筆 4.5 億美元的貸款陷入技術性違約，因為在美國政府禁止其購買美國技術之後，該公司股票自 4 月中旬起一直停牌。據相關條款規定，如果中興在香港交易所及 / 或深圳證券交易所交易的股票連續 14 個交易日停牌，或者股票上市被終止，則視為發生違約事件。

知情人士說，銀行不太可能要求中興通訊立即還款，因為該公司已就這項與股票停牌相關的條款尋求豁免，答覆期截至 6 月 4 日。

香港《文匯報》報導，中興通訊昨晚在港交所發公告指出，公司於今年 4 月 20 日發佈的公司提及 BIS(美國商務部工業和安全局) 簽發了一項激活拒絕令，受拒絕令影響，公司主要經營活動已無法進行。強調公司現金充足，在合法合規的前提下監守商業信用，並積極與美國政府相關部門溝通推動美國政府調整或取消拒絕令，推動事情往好的方向發展。

美國商務部早前指中興違反制裁措施，下令禁止美國企業在 7 年內向中興供應零件。有分析指中興外來零件佔其原料比例高達 6 成，芯片 (晶片) 自給率不足下，訂單交付大受影響，中興董事長殷一民指美國制裁令公司「進入休克」。台灣聯發科技週二 (8 日) 恢復向中興銷售芯片。

市場認為，相關禁令對中興手機業務影響巨大，加上中國市場競爭激烈，中興在中國市場亦處於不斷下滑態勢，因此有意出售手機業務，有報導指參與談判的企業，有華為、OPPO 及小米等。

不過，《每日經濟新聞》引述中興終端戰略及市場部副總經理呂錢浩否定了有關傳聞，指媒體報導不實。華為方面稱未聽說這方面的相關消息，不作評論；OPPO 也作出否認。

受美國禁令影響，中興無法向美國供應商採購零件，線上還是線下銷售均已幾乎斷貨。《日經新聞》昨天報道稱，中興深圳直銷店已停止銷售智能手機，部分電訊商雖然仍有售中興手機，但已幾乎缺貨，料將被迫停售；中興官網及天貓官方旗艦店亦顯示「網站改版中」，無法查看產品，也無法下單，不過其於京東的旗艦店仍有售。另外，內地電信商表示目前仍有賣中興手機，但庫存也快見底。

截至去年，中興為全球第 9 大智慧型手機製造商，在美國更排名第 4，與美國、日本等多家企業都有業務往來。