得罪方丈？亞馬遜被排除首輪無人機試行計畫名單

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 4 年多前曾允諾，日後將利用無人機提供半小時到貨服務，他當時說，「我知道聽起來像科幻小說，但其實不是。」

當時他認為最早 2015 年就有可能實現這點，但更實際一點也許還要再多 4-5 年，也就是 2017 年或 2018 年。

但如今，亞馬遜無人機送貨服務確實聽起來比較像科幻小說，因為亞馬遜已被排除官方登記的第一輪試行計畫名單。

美國運輸部週三 (9 日) 宣布，已選定 10 個州與其州政府作為新無人機系統集成計畫的試行地點，政府與民間企業合作該項計畫，測試美國當前禁用的某些類型無人機，如夜行無人機等，以飛越人群或是運送包裹。

雀屏中選將與聯邦航空管理局 (FAA) 合作的企業包括谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 旗下的無人機計畫 Project Wing、Flytrex、Zipline、 Matternet 和 Flirtey (該公司曾經用無人機幫達美樂送披薩而聲名大噪)。

Project Wing 共同領導人 James Ryan Burgess 表示，「我們很高興，運輸部和聯邦航空管理局能給我們這個機會，讓我們在美國國土內進行這麼先進的測試。我們期待可以與維吉尼亞州的社區合作，使其更了解我們的無人機運送服務將在他們日常生活發揮多大的效用。」

約莫 149 家企業和州政府曾向 FAA 申請加入這項計畫，但沒能雀屏中選的企業卻以亞馬遜最明顯。

亞馬遜公共政策部門副總 Brian Huseman 表示，「雖然我們不幸落選，但我們仍支持政府創建這個試行計畫，讓美國保持走在航空和無人機創新的尖端。在亞馬遜 Prime Air 計畫中，我們專注在研發一套無人機在空中的安全操作模式，我們將持續努力讓這一切實現。」

美國國土以外的無人機運送服務早已起跑

Project Wing 早已在澳洲測試以無人機送貨到大眾後院，但這些訂單都已標示警語，消費者也是預先選定的族群，也只能從 2 家商店中購買物品才有此服務：食品連鎖公司 Guzman y Gomez 或是藥局 Chemist Warehouse。

谷歌發言人表示，這樣的測試旨在聚焦感應器技術，協助無人機自動發現消費者居家後院最適合的貨品投放地點。

使用無人機運送血液到非洲醫院的初創公司 Zipline 執行長 Kelline Rinaudo 表示，他的公司已經在美國以外地區成功測試。Zipline 在非洲各地建立配送中心，以派出機器駕駛的無人機，為盧旺達約莫 30 家醫院運送貨物，舉例而言，如果醫院需要特定醫療產品，但目前沒有庫存，他們可以透過 app 撥電話，Zipline 的無人機會自動從倉庫飛往該醫院。

Rinaudo 很自豪他們在盧旺達進行醫療相關的工作，他不認為近期內 Amazon Prime 的訂單將以無人機運送。

Rinaudo 今年初表示，「大家都在談無人機運送，但我們不認為這種技術的潛力該用在運送一雙網球鞋或一塊披薩給你，這至少等 10 年後再說。」

FAA 的試行計畫預計進行 2 年半，可能要等試行計畫結束之後才會立法讓無人機運送合法，這意味著亞馬遜用無人機送貨的希望恐怕還得等好一段時間。