聯強拱「飛競」 介入無人機市場 攜手DJI舉辦首屆台灣飛競大賽

近年來在全球引爆流行的無人機飛競運動，逐漸在台灣吸引大眾的目光！為推廣飛競運動，聯強 (2347) 與 DJI(大疆創新)聯手舉辦第一屆台灣無人機飛競大獎賽，在本屆春電展登場，共吸引台灣與香港兩地 12 個隊伍共 32 位選手同場競速。聯強指出，近年「飛競」已成為繼「電競」之後全球矚目的新形態科技運動。包括已完成 2 千萬美元集資的 Drone Racing League(DRL)；活躍於英、美兩國的 DR1 賽事；杜拜的 World Drone Prix(世界無人機大獎賽)，累計全球觀眾超過 7500 萬人，逾 70 國電視台轉播。



聯強指出，該公司除已成立電競專區，引進並推廣電競軟硬體及週邊產品外；亦看好台灣飛競運動發展，與 DJI 聯合舉辦首屆台灣無人機飛競大獎賽。除專業賽事外，「Tello 闖關挑戰賽」則供現場民眾體驗。Tello 是 Ryze Tech 最新推出的小型智慧無人機，搭載 DJI 的飛控技術以及 Intel AI 處理器，採用麻省理工學院開發的 Scratch 青少年編程工具，可透過編程軟體來控制無人機；因其圖形化的程式設計介面，適合訓練兒童程式設計能力。



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