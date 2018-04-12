聯強跨足無人機市場 攜手DJI催生台灣無人機「飛競運動」

聯強 (2347) 佈局無人機市場，集團各個國家陸續代理 DJI(大疆創新)，去年業已創下亮麗成績，今年進一步擴大無人機的 4 大應用，包括影視航拍、土木建築、公共安全、能源巡檢，深入支持台灣無人機應用發展；同時，因應專業競技運動發展的熱潮，繼「電競」之後，該公司也宣告支持「飛競(無人機競速)」運動的發展。聯強資訊事業部總經理李建宗表示，無人機競速賽事在國外已成為熱門運動，各個國家的賽隊及競賽組織紛紛成立，台灣有著高科技先天優勢，將能在此國際運動中扮演重要角色。



為支持台灣飛競運動發展，聯強與 DJI 攜手主辦台灣最盛大的室內飛競賽事，由飛競鬥士聯賽團隊承辦，於 2018 台北春季電腦展 (4/27~4/30) 集結國內外頂尖飛行高手同場競技。



聯強指出，本次活動預計將吸引數十萬人潮湧入參觀，地點則選在世貿展館內舉行，總比賽場地面積超過 300 平方米，四周將架起安全圍網，精心設計的各式 3D 飛行穿越關卡，除了挑戰選手的飛行技巧，更會讓所有觀眾感受如同星際大戰中戰機追逐穿越的快感。



本次賽事分為「飛手競速賽」與「Tello 闖關賽」。飛手競速賽是高手比拼，集結港台兩地 32 位頂尖競速飛手一決高下，選手坐在跑車等級的賽椅，戴上 FPV 眼鏡以第一人稱視角駕駛無人機穿越重重關卡。現場以大型顯示器實況轉播，讓觀眾體驗高速穿越的快感。



「Tello 闖關賽」則是現場民眾皆能報名體驗。TELLO 是 Ryze Tech 最新出品的小型智慧無人機，搭載 DJI 的核心飛控技術以及 Intel AI 處理器，可透過 Scratch 編程軟體來控制無人機，就算完全沒有飛行經驗，在現場教練的體驗教學後，即可上場挑戰穿越飛行。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』