別只盯着伊朗 原油市場最大的問題是：中國

5 月 8 日周二，美國總統川普給油市投下一枚炸雷：他帶領美國退出了 2015 年達成的伊朗六方限核協議，並將對伊朗實施「最高級別」的經濟制裁。

川普的目標不是懲罰伊朗，也不是把伊朗趕出國際社會，而是用威脅和施壓的手段促使油價飆升。高盛、摩根大通等投行紛紛預計，油價今年有望漲至 80 美元。

有意思的是，美油 WTI 和國際布蘭特原油雖然都上衝至三年半新高，但周二集體收跌，WTI 6 月期貨收跌 1.67 美元或 2.4%，布蘭特期貨收跌 1.32 美元或 1.73%，反而脫離了周一的多年新高。

彭博社分析稱，一方面是由於川普的決定，已經大部分被市場預期並計價入了前期油價，另一方面，伊朗、美國頁岩油和 OPEC 的產量決策回應都不是重點，油市真正的反應將發生在中國。

中國海關總署的數據顯示，4 月中國日均原油進口量再創紀錄新高，至 3946 萬噸，相當於 960 萬桶 / 日，超越了 1 月所創 957 萬桶 / 日的紀錄，也年增率增長逾 0.7%。2018 年前四個月的原油進口總量較去年同期增加 8.9%，至 1.5143 億桶，相當於 921 萬桶 / 日。

路透社援引卓創資訊分析師 Gao Lei 稱，在煉廠利潤率穩定的情況下，中國國營及獨立地煉都在增加煉油生產，獨立煉廠還運進了 3 月的船貨，並進行新的採購。

然而，包括 OPEC 和國際能源署 IEA 等在內的原油組織都預計，中國未來幾年的原油需求增長會放慢至年均新增 30 萬桶 / 日。中國已在 2017 年超越美國，成為了全球最大的原油進口國。彭博社認為，體量之巨，代表中國的需求變化才是對全球油價起決定性作用的因素。

21 世紀經濟報導援引山東東明石化集團董事局主席兼總裁李湘平稱，國際油價不斷上漲，讓很多中國石化企業都開始擔心。國內原油需求旺盛，但油產環比增速為負，遠不能滿足需求增速，只有通過不斷增加原油進口來彌補國內產量缺口，至 2017 年底的對外依存度已逼近七成。

他預計，到 2020 年國內將新增煉油產能 1.1 億噸，煉油總產能達到 9 億噸。未來三年民營新增煉油產能較為集中，新增產能占比為 64%。這意味著中國原油進口量將繼續增長，對外依存度將必然超過 70%，甚至達到 75% 左右，對國際油價的變動也會更為敏感。

另據標普普氏能源資訊（Platts）觀察，國內獨立煉廠還受到 3 月 1 日起生效的成品油消費稅新規約束。中國 4 月成品油出口年增率增加 46%，至 512 萬噸，但低於 3 月所創紀錄新高 669 萬噸，環比下跌逾 1/4。

據國家石油和化工網介紹，我國成品油的生產原料為原油或燃料油，原油需繳納資源稅，而需繳納消費稅的燃料油在生產應稅產品（即成品油）時，可對已繳納的消費稅進行抵扣，造成不少獨立煉廠偷稅逃稅的現象，成為本次成品油消費稅新規的打擊重點。

普氏能源援引山東京博石油化工有限公司的交易員稱，4 月在煉解進口燃料油時利潤為負數，預計煉廠損失至少為 80-100 元人民幣 / 噸，約合 1.98-2.47 美元 / 桶，因為煉解前需先交納消費稅，會影響立即的現金流狀況。就算民營企業想改成煉解原油，還受到進口原油使用配額的限制。

上述因素都表明，僅就單一事件看對油市供給的干擾還不夠，油價能否切實衝破 2014 年底的高位，還需要看來自中國等重點原油進口國的需求變動，目前這一「中國故事」尚未被市場充分消化。