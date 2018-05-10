〈美退伊核協〉國際油價續揚 創4月中以來最大單週漲幅

美國總統川普宣布，美國將退出伊朗核協議，恢復對該國的制裁；消息一出，國際油價應聲走揚，本週迄今，布蘭特原油期貨已上漲 3.5%，創 4 月中旬以來，最大單週漲幅。

根據路透社報導，格林威治時間週四 (10 日) 上午 9 點 33 分，布蘭特原油期貨上漲 29 美分，至每桶 77.50 美元；西德州中級原油期貨上漲 42 美分，至每桶 71.56 美元。

兩大原油期貨，價格皆創 2014 年末以來新高，且連續第 4 季走揚，上漲時間為近 10 年來最長。

川普於美東時間 5 月 8 日下午，宣布退出伊朗核協議，且將對伊朗施以最大程度經濟制裁。

能源諮詢公司 FGE 創辦人兼董事長 Fereidun Fesharaki 在報告中指出，無論歐洲或中國，頂多只是抱怨，但最終都不會阻止美國制裁伊朗一事。

在美國祭出經濟制裁的情況下，伊朗原油出口量勢必大減；Fesharaki 預期，「油價肯定會上漲，每桶 90 至 100 美元的價格，可望再次出現。」

美國能源情報署數據顯示，截至 5 月 4 日當週，美國原油庫存減少 220 萬桶，至 4.3 億桶，略高於近 5 年平均水準。

上週，美國原油產量，進一步攀升至每日 1070 萬桶。

自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加約 27%，直逼世界最大產油國俄羅斯，俄羅斯平均日產量為 1100 萬桶。

台北時間週四晚間 6 點 38 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.27%，至每桶 77.42 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.56%，至每桶 71.54 美元。