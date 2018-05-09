〈美退伊核協〉川普打什麼主意？外媒：為了談成新協議

美國總統川普宣布，美國將退出伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁；對於川普的意圖，外界有不少揣測，部分外媒認為，此舉是為了談成新協議。

川普於美東時間 5 月 8 日下午，宣布退出伊朗核協議，且將對伊朗施以最大程度經濟制裁。

美國預計在 90 天與 180 天的寬限期後，恢復一系列制裁行動。

川普也表示，任何協助伊朗發展核武的國家，美國亦將對其進行制裁。

金融部落格 ZeroHedge 評論寫道，「川普選擇退出伊朗核協議，但美國也可重回該協議，只是，得依照川普制定的條件。」

美國退出伊朗核協議的真正目的，似乎可從美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的說詞中，看出端倪。

根據《華爾街日報》報導，梅努欽在記者會上稱，「最重要的部分在於，要讓伊朗和歐洲盟國，支持一個『潛在新協議』，其內容與核武開發及敵對活動有關。」

梅努欽也說，若新協議未能達成，在寬限期結束後，美國將祭出制裁行動。

梅努欽稱，他不希望國際油價攀升，美國政府已開始和其他產油國協商，盼確保油價穩定。

然而，在美國對伊朗實施經濟制裁的情況下，伊朗對亞洲、歐洲的原油出口量，肯定會下滑；而這對近年來原油產量大增的美國來說，可謂好事一件。

梅努欽表示，美國願意增加原油供應，藉以抵銷伊朗因經濟制裁，所造成的供給缺口。

ZeroHedge 評論直言，川普的目的，並非懲罰伊朗，或將之趕出國際社會，而是藉由退出核協議的手段，使油價攀高。

ZeroHedge 評論認為，川普退出伊朗核協議，只是放出煙幕彈，他正在煙幕後方，策劃達成新協議，且這項新協議，是「川普版」，非「歐巴馬版」。

台北時間週三 (9 日) 晚間 9 點 29 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.46%，至每桶 76.69 美元；西德州中級原油期貨亦上漲 2.46%，至每桶 70.76 美元。