美攻擊伊朗核設施後 荷莫茲海峽船隻通行量下滑

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-23 21:30

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據《CNBC》周一（23 日）報導，全球最大航運協會表示，美國周六攻擊伊朗核設施後，航行荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船隻數量明顯減少。多家國際航運公司已延遲船隻通行，保險成本可能攀升，引發全球能源價格上漲及供應鏈中斷擔憂。

美國向伊朗的核設施發動攻擊後，國際航運業者紛紛採取待命、延遲通行等預防措施，並與情報機構保持密切聯繫。(圖:Shutterstock)

國際航運公會（Bimco）安全主管 Jakob Larsen 表示，由於安全局勢惡化，部分船東已暫停荷莫茲海峽航行，若伊朗開始襲擊船隻，通過該海峽的船隻數量將進一步減少。

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荷莫茲海峽是全球重要石油咽喉要道，承載全球 20% 石油及液化天然氣運輸。即使石油只是暫時無法透過水道運輸，也可能導致全球能源價格上漲、運輸成本增加，並造成嚴重的供應延誤。

而在美國襲擊伊朗關鍵核設施後，伊朗國會已批准關閉該水道，但最終決定權在伊朗的國家安全委員會手上，這可能會疏遠伊朗鄰國和貿易夥伴，並引發能源價格上漲和地緣政治緊張局勢加劇的擔憂，美國呼籲北京阻止海峽關閉。

標普全球商品洞察分析師 Andy Critchlow 表示，美國襲擊伊朗三處核設施後，荷莫茲海峽航運速度放緩，船運商正讓船隻待命，等待適當時機通行。如全球最大的船舶營運商之一日本郵船（NYK GROUP）最近宣布進入荷莫茲海峽待命狀態，以限制其在波斯灣的停留時間。這意味著當航運時間表有靈活性時，船舶將被要求暫停航行一天或幾天。但該公司並未停止在荷莫茲海峽航行。

根據《路透》周一報導，日本商船三井也在美國襲擊伊朗核設施後，指示船隻減少在海灣地區停留的時間。

德國貨櫃航運公司赫伯羅特表示將繼續穿越荷莫茲海峽，但強調情況變化莫測，該公司已備妥應急計劃因應突發狀況。