美攻擊伊朗核設施後 荷莫茲海峽船隻通行量下滑
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一（23 日）報導，全球最大航運協會表示，美國周六攻擊伊朗核設施後，航行荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船隻數量明顯減少。多家國際航運公司已延遲船隻通行，保險成本可能攀升，引發全球能源價格上漲及供應鏈中斷擔憂。
國際航運公會（Bimco）安全主管 Jakob Larsen 表示，由於安全局勢惡化，部分船東已暫停荷莫茲海峽航行，若伊朗開始襲擊船隻，通過該海峽的船隻數量將進一步減少。
荷莫茲海峽是全球重要石油咽喉要道，承載全球 20% 石油及液化天然氣運輸。即使石油只是暫時無法透過水道運輸，也可能導致全球能源價格上漲、運輸成本增加，並造成嚴重的供應延誤。
而在美國襲擊伊朗關鍵核設施後，伊朗國會已批准關閉該水道，但最終決定權在伊朗的國家安全委員會手上，這可能會疏遠伊朗鄰國和貿易夥伴，並引發能源價格上漲和地緣政治緊張局勢加劇的擔憂，美國呼籲北京阻止海峽關閉。
標普全球商品洞察分析師 Andy Critchlow 表示，美國襲擊伊朗三處核設施後，荷莫茲海峽航運速度放緩，船運商正讓船隻待命，等待適當時機通行。如全球最大的船舶營運商之一日本郵船（NYK GROUP）最近宣布進入荷莫茲海峽待命狀態，以限制其在波斯灣的停留時間。這意味著當航運時間表有靈活性時，船舶將被要求暫停航行一天或幾天。但該公司並未停止在荷莫茲海峽航行。
根據《路透》周一報導，日本商船三井也在美國襲擊伊朗核設施後，指示船隻減少在海灣地區停留的時間。
德國貨櫃航運公司赫伯羅特表示將繼續穿越荷莫茲海峽，但強調情況變化莫測，該公司已備妥應急計劃因應突發狀況。
定價平台 Xeneta 首席分析師 Peter Sand 表示，波斯灣和印度洋上游的貨櫃航運活動目前仍按預期進行，但各航運公司每天都需多次評估風險，並與情報機構及船長保持密切聯繫。他同時指出，保險成本可能再次上漲。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇