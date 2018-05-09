【港股解碼】魅力無法擋！李嘉誠明日最後一次主持股東會

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

沒錯，有「李超人」稱號的李嘉誠，迷倒了不少港人。李嘉誠于明日是最後一次主持長和(00001-HK)與長實集團(01113-HK)股東會，之後他卸任主席一職，轉任爲集團資深顧問。喜愛別人稱他爲誠哥的李嘉誠，退下火線(榮休)的生活是怎麽樣？大家不用猜了，因爲這並不是什麽秘密，誠哥仍會如常生活。90歲高齡的他，每天還是忙于做他喜愛的，善事、投資....

近日，他又做了一年令1,000個家庭感動的事。國際知名的太陽劇團在港演出，李嘉誠基金會邀請香港家庭于5月20及27兩周日欣賞馬戲劇目KOOZA(浪迹天涯)，在17個非政府機構支持下，透過他們轄下的服務中心及夥伴學校等，聯系到1,000個家庭、共4,000人參加是次活動，讓平時工作營役的家長，有機會和子女共享一個快樂的下午，增進親子感情。

KOOZA是一個勵志的故事，內容講述在人情冷暖和善惡兩分的二元世界，每個人帶著「純真」(Innocent)出發，在奇幻世界中探索，尋找自我，整個演出以精彩的馬戲特技、輕松有趣的氣氛，引領觀衆思考人生。

從誠哥身邊的人口得知，誠哥常帶著Innocent出發，在不同領域上探索，好學不倦的他，早已靠自己改變了自己的命運，知識更可打破中國人的宿命--「富不過三代」之說。誠哥于今年3月份接受《財新周刊》專訪時表示，現今不乏資産管理和創富專業，而且代代受教育，財富可傳遞至很多代，而「富者」亦要對社會有貢獻。

用生命影響生命，絕對可以知行合一，這世界因而會變得美麗。

「富不過三代」之說不合時宜，現時市面上有不少財富承傳的選擇，相信現代人的財富可傳多代。

在訪問中，還有一點值得分享，一向重視教育的誠哥，透露會爲孫兒設計私人課程，按年齡大小，讓他們知道視野、廣度的重要性，以及中國文化的重要格言。他常以中國格言勉勵他們，如「有志、有識、有恒、有爲」；又教他們「不欺暗室」，即做人不能因爲沒有人看見就立心不正。

多年來，每當誠哥出席業績記者會，股東會，傳媒朋友都會問他對兩個兒子的評分，今次訪問，李嘉誠說：「作爲父親，給孩子留空間是珍貴禮物。」

這簡約的回復是充滿著濃濃的父愛、信任。身爲長子的李澤钜年過五十，誠哥口中的李澤巨是肯幹、用功，做人規矩，他認爲再對兒子指指點點並不公平。

誠哥對兒子的信任仍打動不了每一位他的支持者，今日，長江基建(01038-HK)今日舉行股東會，有股東問李澤巨是否准備好明日接任長和系主席，李澤钜響應指，與父親李嘉誠在公司共事近30年，兩人住在樓上樓下，他們是會繼續交流，相信李嘉誠退休後，長和系對外及對內不會有大改變。他又說，父親李嘉誠會繼續上班。

會上有小股東不滿股價表現，李澤钜響應說，該公司1996年上市時股價僅12.65元，至今已有不俗回報(今日收市價爲62.3元)。此刻的李澤钜也許怕那位股東不大明白做基建生意，回報需時。他續說，基建業務比較長遠，項目發展需時15至30年，形容公司的生意是「種大樹」，不是「種菜」。他又說，長建負債比率低，有能力購買新項目，他不會容許公司出現高負債。

長建的小股東，張先生是李澤钜的「知音客」，該股東說他由長江基建上市開始一直持有股份，雖然股價曾經潛水，但認爲現時升至60至70元，已經是有交代。他期望李澤钜接任長和系主席後，可以平穩進步。

明日，長實系正式進入李澤巨的年代，誠哥的粉絲們，你們會送他的兒子一個名爲「空間」的禮物嗎？

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)