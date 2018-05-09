立委提擬刪除飲料貨物稅改徵肥胖稅 財政部將檢討與評估

財政部次長蘇建榮今 (9) 日赴財委會出席「貨物稅條例修正草案」公聽會，其中針對多名立委提案刪除飲料貨物稅，或是否改徵肥胖稅，對此，蘇建榮表示，消費含糖飲料容易產生肥胖、心血管疾病等影響健康，國際目前很多國家都對含糖飲料課稅，強調會再通盤檢討和評估。

根據財政部書面報告指出，立委張麗善等 16 人擬具刪除貨物稅條例第 8 條條文草案，針對飲料品不課徵貨物稅部份，財政部指出，消費含糖飲料容易產生肥胖及心血管疾病等影響健康，部分國家和地區包括英國、法國、墨西哥、菲律賓、泰國及美國舊金山、西雅圖、加州柏克萊市、賓州費城等均對含糖飲料課徵特種消費稅，台灣現行對飲料品課稅，符合國際稅制發展趨勢。

至於是否對於含糖飲料課徵「肥胖稅」，蘇建榮表示，一樣都是對特定貨物課稅，應該不用另外課一種稅，但財政部會進行整體評估、通盤檢討。

財政部課徵的貨物稅，是指特定貨物課徵的特種消費稅，世界各國多有課徵，根據貨物稅條例規定，應稅貨物有橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣、電器及車輛 7 類，並依各該條文所定稅率課徵貨物稅。

根據財政部統計，2015 年至 2017 年貨物稅各類應稅貨物平均每年實徵淨額新臺幣 1812 億元，其中以油氣 910 億元及車輛 719 億元，分別占總實徵淨額 50.2% 及 39.7% 為主，其餘 5 類應稅貨物占 10.1%。